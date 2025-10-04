Hamas señala la aceptación parcial del plan de paz de Gaza en medio de la presión estadounidense







Hamas El viernes dijo que ha aceptado algunos elementos del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, incluida la renuncia a la energía y la liberación de todos los rehenes restantes, pero que otros requieren más consultas entre los palestinos.

La declaración se produjo horas después de que Trump dijo que Hamas debe aceptar el acuerdo el domingo por la noche, amenazando a un ataque militar aún mayor casi dos años después de la guerra provocada por el ataque del 7 de octubre a Israel. No estaba claro cómo Estados Unidos e Israel responderían a la aceptación parcial.

Hamas dijo que estaba dispuesto a liberar a los rehenes de acuerdo con la fórmula del plan `fórmula,` probablemente refiriéndose al lanzamiento de Prisioneros palestinos. También reiteró su larga apertura para entregar poder a un cuerpo palestino políticamente independiente.

Pero dijo que los aspectos de la propuesta que se tocan en el futuro de la Franja de Gaza y los derechos palestinos deberían decidirse sobre la base de una «postura palestina unánime» que se alcanza con otras facciones y se basa en el derecho internacional. La declaración tampoco mencionó el desarmador de Hamas, una demanda clave israelí incluida en la propuesta de Trump.

El plan de Trump terminaría con los rehenes de combate y devolvería

Trump parece ansioso por cumplir con las promesas para poner fin a la guerra y devolver docenas de rehenes antes del segundo aniversario del ataque el martes. Su plan de paz ha sido aceptado por Israel y recibido internacionalmente, pero los mediadores clave Egipto y Katar También han dicho que algunos elementos necesitan una mayor negociación, sin elaborar.

«Se debe llegar a un acuerdo con Hamas el domingo por la noche a las seis (6) PM, Washington, DC Time», escribió Trump el viernes en las redes sociales. `¡Cada país se ha inscrito! Si no se llega a este último acuerdo de oportunidad, todo el infierno, como nadie ha visto antes, estallará contra Hamas. Habrá paz en el Medio Oriente de una forma u otra.

Según el plan, que Trump dio a conocer a principios de esta semana junto con el primer ministro israelí Benjamin NetanyahuHamas liberaría inmediatamente a los 48 rehenes restantes `alrededor de 20 de ellos que se cree que están vivos. También renunciaría a poder y desarmaría.

A cambio, Israel detendría su ofensiva y se retiraría de gran parte del territorio, liberaría a cientos de prisioneros palestinos y permitiría una afluencia de ayuda humanitaria y eventual reconstrucción. Los planes para reubicar gran parte de la población de Gaza a otros países serían archivados.

El territorio de unos 2 millones de palestinos se colocaría bajo un gobierno internacional, con el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair que lo supervisó. El plan no ofrece un camino para una eventual reunificación con la Cisjordania ocupada por Israel en un futuro estado palestino.

Un funcionario de Hamas le dijo a The Associated Press esta semana que algunos elementos del plan son inaceptables y necesitan ser enmendados, sin elaborar. Palestinos Anhelo el fin de la guerra, pero muchos ven esto y las propuestas previas de los Estados Unidos como fuertemente favoreciendo a Israel.

Estados Unidos e Israel buscan presionar a Hamas

Israel ha tratado de aumentar la presión sobre Hamas desde que terminó un alto el fuego anterior en marzo. Selló el territorio de alimentos, medicamentos y otros bienes durante 2 1/2 meses y ha incautado, aplanado y despobló en gran medida grandes áreas del territorio.

Los expertos determinaron que la ciudad de Gaza se había deslizado en la hambruna poco antes de que Israel lanzara una gran ofensiva dirigida a ocuparla. Se estima que 400,000 personas han huido de la ciudad en las últimas semanas, pero cientos de miles más se han quedado atrás.

Olga Cherevko, una portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, dijo que vio a varias familias desplazadas que se alojaban en el estacionamiento de Hospital de shifa durante una visita el jueves.

«No pueden moverse hacia el sur porque simplemente no pueden pagarlo», dijo Cherevko a Associated Press. `Una de las familias tuvo tres hijos y la mujer estaba embarazada de su cuarto. Y había muchos otros casos vulnerables allí, incluidas personas mayores y personas con discapacidades.

Trump escribió que la mayoría de los combatientes de Hamas están «rodeados y atrapados militarmente, solo esperando que diera la palabra, ve,` para que sus vidas se extinguen rápidamente. En cuanto al resto, sabemos dónde y quién eres, y serás perseguido y matado ‘.

La mayoría de los principales líderes de Hamas en Gaza y miles de sus combatientes ya han sido asesinados, pero aún tiene influencia en áreas no controladas por el Militar israelí y lanza ataques esporádicos que han matado e hirieron a los soldados israelíes.

Hamas se ha mantenido firme en su posición de que solo liberará a los rehenes restantes `su único chip de negociación y potenciales escudos humanos` a cambio de un alto el fuego duradero y una retirada israelí. Netanyahu ha rechazado esos términos, diciendo que Hamas debe rendirse y desarmarse.

Enfoques de segundo aniversario

Miles de Militantes liderados por Hamas irrumpió en Israel el 7 de octubre de 2023, atacando bases del ejército, comunidades agrícolas y un festival de música al aire libre, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles. Secuestraron a otros 251, la mayoría de ellos liberados en cese de fuego u otros acuerdos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 66,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos fueron civiles o combatientes. Dice que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de los muertos. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamas, y la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

La ofensiva ha desplazado alrededor del 90 por ciento de la población de Gaza, a menudo varias veces, y ha dejado gran parte del territorio inhabitable. Las administraciones Biden y Trump han tratado de poner fin a los combates y traer de vuelta a los rehenes mientras brindan un amplio apoyo militar y diplomático a Israel.

