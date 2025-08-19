Hamas recibe una cependies de armas en Gaza durante 60 días

GazaVIVA – Movimiento Palestina, HamasConfirmando su aprobación para recibir una propuesta armisticio En la tira de Gaza, que fue entregada ayer por Egipto y Qatar.

«El movimiento de Hamas y las facciones palestinas han dicho a los mediadores sobre su acuerdo de aceptar la propuesta presentada ayer por Egipto y Qatar», dijo el comunicado.

Viva militar: fuerzas palestinas de Hamas

Anteriormente el mismo día, una fuente egipcia reveló a Ria Novosti que Hamas aprobó un alto el fuego durante dos meses en la Franja de Gaza, así como el lanzamiento de la mitad de los rehenes Israel a cambio de varios prisioneros palestinos.

«La propuesta aprobada por Hamas, presentada por Egipto y Qatar, incluye una terminación temporal de hostilidad en la Franja de Gaza durante 60 días, lo que se espera que conduzca a la paz a largo plazo, así como la liberación de la mitad de los rehenes de Israel a cambio de varios prisioneros palestinos detenidos en prisas israeli», dijo.

El acuerdo también regula la entrega de asistencia humanitaria en la cantidad necesaria para satisfacer todas las necesidades de los residentes, agregó la fuente.

La transferencia de rehenes se llevará a cabo en dos etapas, y el movimiento palestino también moverá el cuerpo de la víctima, informará a la agencia de noticias Al Jazeera. (Hormiga)

