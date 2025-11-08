Jacarta – grupo de resistencia palestino, Hamáscondenó el esfuerzo Kazajstán restablecer las relaciones con Israelmediante la adhesión al Acuerdo Abrahán (Acuerdos de Abraham).

En una declaración publicada el viernes 7 de noviembre de 2025, Hamás calificó la medida de Kazajstán como una reivindicación de las acciones de Israel, que han matado a más de 68.800 palestinos desde el 7 de octubre de 2023.

«La declaración de Kazajstán de unirse a los Acuerdos de Abraham y fortalecer los vínculos con la entidad criminal sionista [Israel] «Es un paso inaceptable y vergonzoso», afirmó Hamás en un comunicado citado el sábado 8 de noviembre de 2025.

La Oficina del Presidente de Kazajstán confirmó previamente los planes del país de unirse a los Acuerdos de Abraham, como parte de su política exterior.

Presidente COMO, Donald Trumpanunció oficialmente que Kazajstán se uniría a los países que han normalizado sus relaciones con Israel.

Las relaciones diplomáticas entre Kazajstán e Israel se han establecido desde 1992, fortalecidas mediante visitas de funcionarios de alto rango y embajadas de los dos países.

Hamás liberó a 24 rehenes que fueron evacuados en vehículos de la Cruz Roja Foto : The New York Times/Saher Alghorra

En 2020, Estados Unidos lanzó un proceso para restablecer las relaciones árabe-israelíes y firmó una serie de documentos conocidos como los Acuerdos de Abraham.

Según los informes, también se han sumado al acuerdo varios países, como los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos.

La Casa Blanca ha expresado su deseo de que más países árabes normalicen sus relaciones con Israel durante el segundo mandato de Trump como presidente.