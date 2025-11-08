Sábado 8 de noviembre de 2025 – 16:00 WIB
Jacarta – grupo de resistencia palestino, Hamáscondenó el esfuerzo Kazajstán restablecer las relaciones con Israelmediante la adhesión al Acuerdo Abrahán (Acuerdos de Abraham).
En una declaración publicada el viernes 7 de noviembre de 2025, Hamás calificó la medida de Kazajstán como una reivindicación de las acciones de Israel, que han matado a más de 68.800 palestinos desde el 7 de octubre de 2023.
«La declaración de Kazajstán de unirse a los Acuerdos de Abraham y fortalecer los vínculos con la entidad criminal sionista [Israel] «Es un paso inaceptable y vergonzoso», afirmó Hamás en un comunicado citado el sábado 8 de noviembre de 2025.
La Oficina del Presidente de Kazajstán confirmó previamente los planes del país de unirse a los Acuerdos de Abraham, como parte de su política exterior.
Presidente COMO, Donald Trumpanunció oficialmente que Kazajstán se uniría a los países que han normalizado sus relaciones con Israel.
Las relaciones diplomáticas entre Kazajstán e Israel se han establecido desde 1992, fortalecidas mediante visitas de funcionarios de alto rango y embajadas de los dos países.
En 2020, Estados Unidos lanzó un proceso para restablecer las relaciones árabe-israelíes y firmó una serie de documentos conocidos como los Acuerdos de Abraham.
Según los informes, también se han sumado al acuerdo varios países, como los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos.
La Casa Blanca ha expresado su deseo de que más países árabes normalicen sus relaciones con Israel durante el segundo mandato de Trump como presidente.
