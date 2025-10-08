Hamás pidió garantías a Israel para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza

GazaVIVA – Líder Hamás Khalil al-Hayya pidió el martes una «garantía real» que asegure el fin guerra Israel en la Franja de Gaza.

«Afirmamos nuestra disposición a alcanzar (un acuerdo) para poner fin a la guerra, retirar las fuerzas israelíes de Gaza y liberar a todos los prisioneros israelíes -tanto vivos como muertos- con el regreso de los prisioneros palestinos según lo planeado (presidente estadounidense Donald) Triunfo«, dijo Al-Hayya al canal de noticias del gobierno egipcio, Al-Qahera News.

«Sin embargo, Israel continúa matando y bloqueando la ayuda, especialmente en el norte de Gaza, desde que anunciamos nuestra aprobación del plan de Trump».



Niño de Gaza asesinado por una paleta de asistencia humanitaria impuesta desde el aire

El líder de Hamás subrayó que Israel violó por primera vez el acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2023 y continuó la guerra.

«Israel nunca ha cumplido su promesa a lo largo de la historia», afirmó.

«Hemos puesto a prueba al gobierno de ocupación y no lo hemos creído ni por un segundo», afirmó Al-Hayya, al tiempo que pidió una «garantía real» de la comunidad internacional, del presidente Trump y de los países que apoyan las negociaciones.

Destacó que Hamás intentó alcanzar «los objetivos y aspiraciones del pueblo palestino de estabilidad, libertad, Estado y autodeterminación».

«La guerra debe terminar para siempre para que el pueblo palestino pueda vivir en estabilidad como otras naciones de esta región».

Hamás e Israel han celebrado este martes la segunda jornada de negociaciones indirectas en la ciudad de Sharm El-sheikh, Egipto, en el Mar Rojo, para lograr un alto el fuego y el intercambio de prisioneros bajo el plan de Trump para Gaza.

El 29 de septiembre, Trump anunció una propuesta de 20 puntos que incluía la liberación de todos los prisioneros israelíes a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego, armas de Hamás y la reconstrucción de Gaza. En principio, Hamas aprobó el plan.

El ejército israelí ha matado a casi 67.200 palestinos en Gaza desde octubre de 2023, la mayoría mujeres y niños.



Viva militar: invasión militar israelí en la Franja de Gaza, Palestina

Los bombardeos incesantes han dejado los focos palestinos casi deshabitados y han provocado refugiados en masa, hambre y propagación de enfermedades. (ENTRE)