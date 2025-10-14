Hamás libera a todos los rehenes restantes mientras Trump saluda el alto el fuego en Israel







Hamás Liberó a los 20 rehenes vivos restantes el lunes como parte de un alto el fuego que puso fin a dos años de guerra. Las liberaciones se produjeron mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba en Israel para celebrar el alto el fuego y el acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas, negociado por Estados Unidos, un acuerdo que, según afirmó, había puesto fin efectivamente a la guerra y abierto la puerta a la construcción de una paz duradera en el Medio Oriente.

Según el acuerdo, Israel liberó a más de 1.900 prisioneros palestinos y permitirá un aumento de alimentos y suministros de ayuda a Gaza, azotada por la hambruna. Los autobuses llegaron a Ramallah, en la Cisjordania ocupada por Israel, tras salir de la prisión de Ofer. Trump tenía previsto discutir el acuerdo propuesto por Estados Unidos y los planes de posguerra con otros líderes en Egipto más tarde el lunes. La cumbre estará copresidida por el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, y reunirá a líderes de más de 20 países.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que en las últimas 24 horas se han recuperado los cuerpos de 60 palestinos de debajo de los escombros de edificios destruidos. Eso elevó el número de cuerpos recuperados a 200 en los últimos cuatro días desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás.

Trump se dirige a los legisladores israelíes



La gente reacciona en Tel Aviv ante la noticia de la liberación de los rehenes por parte de Hamás. Foto/AFP

El presidente estadounidense Donald Trump dijo a los legisladores israelíes el lunes que su país no tenía más que lograr y debía trabajar por la paz en Medio Oriente. “De ahora en adelante, esto será recordado como el momento en que todo empezó a cambiar. Israelcon nuestra ayuda, ha ganado todo lo que ha podido por la fuerza de las armas. Ahora es el momento de traducir estas victorias en el campo de batalla en el premio máximo de paz y prosperidad en todo el Medio Oriente”, dijo Trump ante la Knesset, que lo recibió como a un héroe.

