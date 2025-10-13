Hamás libera a todos los rehenes israelíes vivos

GazaVIVA – grupo de combatientes palestinos Hamás liberar 20 rehén Israel que sigue vivo después de más de dos años de cautiverio en Gaza, el lunes 13 de octubre de 2025, según el corresponsal de Anadolu.

Los rehenes fueron entregados en dos grupos al equipo de la Cruz Roja en la Franja de Gaza.

Como parte de un acuerdo de alto el fuego de 20 puntos entre Israel y Hamas mediado por Triunfola liberación de los rehenes israelíes se canjeó por la liberación de 1.968 prisioneros palestinos, entre ellos 250 personas que fueron condenadas a cadena perpetua.

La Oficina de Prensa de Prisioneros Palestinos informó el lunes que también había comenzado la liberación de prisioneros palestinos, después de que los autobuses que los transportaban salieran de las cárceles israelíes hacia Gaza y Cisjordania.

Anteriormente, los ministros israelíes habían aprobado una lista de 1.718 prisioneros palestinos que también serían liberados. Esta liberación se producirá tras la entrega de 28 rehenes israelíes que fueron asesinados.

VIVA Military: Fuerzas palestinas de Hamas

El día comenzó cuando Hamás publicó una lista de 20 rehenes vivos –todos hombres– que liberarían. La lista proporcionó a muchas familias la primera confirmación firme de que sus seres queridos no fueron asesinados.

Luego, la multitud en la «plaza de los rehenes» de Tel Aviv el lunes por la mañana estalló en vítores poco después de las 8:15 am hora local, cuando se anunció desde el escenario que los primeros siete rehenes supervivientes habían sido entregados a la Cruz Roja.

Los prisioneros israelíes liberados por Hamas fueron identificados por los medios israelíes como Matan Engerst, Guy Gilboa Dalal, Alon Ohel, Gali y Zivi Berman, Eitan Mor y Omari Moran.

Jude Frajdenrajch, de 55 años, ondeando la bandera israelí, dijo: «Vengo aquí todos los sábados a la plaza. Sólo quiero verlos salir».

Antes de abordar el Air Force One antes de su visita a Jerusalén, donde se dirigirá a la Knesset el lunes por la tarde, el parlamento israelí, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró «terminado» la guerra en Gaza.

Trump ordenó al ejército estadounidense que opere en una base militar israelí el domingo para monitorear la implementación de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza palestina, dijeron medios israelíes.