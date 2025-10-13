Hamás libera a todos los rehenes e Israel libera a los prisioneros bajo el acuerdo de alto el fuego en Gaza







Hamás liberó a los 20 rehenes vivos restantes el lunes como parte de un alto el fuego que puso fin a dos años de conflicto en el Franja de Gazadonde los combates han matado a decenas de miles de palestinos, informó la agencia de noticias AP.

La liberación se produce en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en Israel para celebrar el acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes entre Israel y Hamas, mediado por Estados Unidos. Trump dijo que el acuerdo había “terminado efectivamente la guerra” y podría allanar el camino para una paz duradera en el Medio Oriente.

Triunfo entró en la cámara de la Knesset en Jerusalén entre aplausos sostenidos y fanfarria de trompetas antes de pronunciar un discurso retrasado. Estuvieron presentes funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. Trump también se reunió con familias de ex rehenes antes de partir hacia Egipto más tarde ese día.

Según el acuerdo, Israel liberó a más de 1.900 prisioneros y detenidos palestinos y acordó permitir una entrega a gran escala de alimentos y ayuda humanitaria a Gaza, azotada por la hambruna. Trump tiene previsto reunirse con otros líderes regionales en Egipto más tarde el lunes para discutir el plan de posguerra, informó AP.

Los autobuses que transportaban a los prisioneros llegaron a Ramallah, en Cisjordania, después de salir de la prisión de Ofer, mientras que al menos un autobús cruzó hacia Gaza, dijo la Oficina de Prisioneros dirigida por Hamás.

El portavoz de Hamás, Hazem Kassem, acogió con satisfacción la declaración de Trump de que “la guerra en Gaza ha terminado” e instó a los mediadores y a la comunidad internacional a garantizar Israel no reanuda las hostilidades.

60 cadáveres recuperados en Gaza

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que los cuerpos de 60 palestinos fueron recuperados de debajo de los escombros de edificios destruidos en las últimas 24 horas. Esto eleva a 200 el número total de cadáveres recuperados desde que entró en vigor el alto el fuego y las fuerzas israelíes se retiraron de varias zonas.

El ministerio dijo que muchas más personas siguen atrapadas bajo los escombros, especialmente en áreas aún inaccesibles a los equipos de rescate. La campaña militar de Israel en Gaza ha matado a más de 67.800 palestinos, según el ministerio, que estima que aproximadamente la mitad de los muertos eran mujeres y niños.

Irán rechaza invitación a Cumbre de Gaza

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que había rechazado una invitación para asistir a la cumbre de Sharm el-Sheikh en Egiptocitando intereses nacionales y lo que llamó la “política unilateralista” de Estados Unidos. El portavoz del ministerio, Esmail Baghaei, dijo que la decisión se tomó tras consultas internas y «para garantizar los mejores intereses del país».

Jefe de ONU celebra liberación de rehenes

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estaba “profundamente aliviado” de que los rehenes en Gaza hubieran recuperado su libertad después de soportar un “inmenso sufrimiento”. Hablando desde Sharm el-Sheikh, donde los líderes mundiales se reunían para apoyar el alto el fuego, Guterres instó a todas las partes a cumplir sus compromisos y “poner fin a la pesadilla en Gaza”. También pidió la devolución de los restos de los rehenes fallecidos.

Erdogan asistirá a la Cumbre de Egipto

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cuyo gobierno desempeñó un papel clave en la mediación del alto el fuego, también asistirá a la cumbre y pronunciará un discurso, dijo su oficina. La reunión estará copresidida por Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y asistirán líderes de más de 20 países.

Egipto elogia el papel de Trump en el alto el fuego

El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, dijo a The Associated Press que el compromiso continuo de Trump era “crucial” para el éxito del proceso de paz. Dijo que la primera fase del alto el fuego debe implementarse plenamente antes de pasar a la segunda etapa, más compleja, y enfatizó que “se trata de su compromiso”.

(Con entradas AP)





