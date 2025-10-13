Hamás libera a siete rehenes israelíes y los entrega a la Cruz Roja Internacional

GazaVIVA – Siete de 20 rehén Israel el superviviente ha sido liberado por HamásLunes 13 de octubre de 2025, tras más de 783 días de cautiverio en Gaza, según el ejército israelí.

El grupo fue entregado a la Cruz Roja antes de reunirse con sus familias en el punto de recepción de Re’im, cerca de la frontera con Gaza.

Los prisioneros israelíes liberados por Hamas fueron identificados por los medios israelíes como Matan Engerst, Guy Gilboa Dalal, Alon Ohel, Gali y Zivi Berman, Eitan Mor y Omari Moran.

Los ministros israelíes aprobaron una lista de 1.718 prisioneros palestinos que serán liberados como parte del acuerdo. armisticio Israel-Hamas.

Miles de personas reunidas en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv el lunes por la mañana aplaudieron cuando se anunció desde el escenario que los primeros siete rehenes supervivientes habían sido entregados a la Cruz Roja.

Jude Frajdenrajch, de 55 años, ondeando la bandera israelí, dijo: «Vengo aquí todos los sábados a la plaza. Sólo quiero verlos salir».

Antes de abordar el Air Force One antes de su visita a Jerusalén, donde se dirigirá a la Knesset el lunes por la tarde, el parlamento israelí, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró «terminado» la guerra en Gaza.

Además, Trump ha ordenado al ejército estadounidense que opere el domingo en una base militar israelí para monitorear la implementación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, Palestina, según informes de medios israelíes.

El ejército estadounidense

canal 12 Israel informó que al menos 200 soldados estadounidenses estarían estacionados en la base aérea de Hatzor, en el sur de Israel, como parte de un grupo de trabajo de vigilancia. No ha habido confirmación oficial por parte de las autoridades estadounidenses o israelíes.

Una oficina de seguridad israelí dice canal 12 que en este momento no se está discutiendo una mayor retirada de las tropas israelíes de Gaza. Sin embargo, otros funcionarios dijeron que el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su equipo habían comenzado a trazar planes para la próxima retirada de tropas.

