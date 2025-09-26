¡Hamas, libera a los rehenes o a Israel para cazarlos!

Nueva York, Viva – Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu Comenzó su discurso en la sesión general de las Naciones Unidas (ONU), el viernes 26 de septiembre de 2025, para hablar directamente con los rehenes que fueron capturados en Gaza y los secuestradores.

Hablando en hebreo, líder Israel El discurso dirigió su discurso a los rehenes que todavía fueron capturados por sus secuestradores en Gaza.

Netanyahu dijo que los altavoces se habían instalado en la frontera de Gaza Israel para transmitir el discurso al territorio palestino, con la esperanza de que los rehenes israelíes sostenían allí oyerían sus juramentos que no serían olvidados.



Discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la sesión de la Asamblea General de la ONU

Netanyahu también afirmó que su discurso fue transmitido por los teléfonos celulares de las personas en Gaza, incluido el liderazgo Hamas. Los espías israelíes han pirateado teléfonos celulares en Gaza para que puedan hablar.

«No los olvidamos, incluso un segundo», dijo Netanyahu. Sky News

Para los rehenes, dijo: «No te olvidamos … no fallaremos, no descansaremos hasta que los llevemos a todos a casa».

Para el líder de Hamas, dijo: «Pon tus armas … libera a los rehenes ahora. Si lo haces, vivirás, si no, Israel te buscará».

Condenó «Genocidio de acusación falsa» y dijo: «Si Hamas aprobó sus demandas, la guerra podría terminar».

En su discurso, Netanyahu afirmó que, independientemente del aumento de la presión internacional y las críticas al genocidio, Israel dijo Netanyahu: «Debe completar su trabajo» en Gaza, refiriéndose a la respuesta de Israel al ataque dirigido por Hamas el 7 de octubre de 2023, que mató a alrededor de 1,139 personas.

«Los líderes occidentales pueden haberse rendido bajo esta presión», dijo. «Y garantizo una cosa: Israel no se rendirá». estrictamente

Diplomático ‘Salir’

Anteriormente, docenas de diplomáticos delegaciones de países presentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) llevaron a cabo acciones de «salida» fuera de la sala de juicio cuando el primer ministro israelí ascendió al podio para pronunciar un discurso el viernes 26 de septiembre de 2025.

Cuando el presidente de la sesión solicitó orden, los vítores y los anotaciones se escucharon mientras los delegados se dispersaron, dejando muchos asientos vacíos. La acción de ‘salga’ de los diplomáticos como una forma de protesta contra Benjamin Netanyahu.

El líder de la autoridad israelí todavía está presente para pronunciar su discurso ante la Sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, a pesar de su orden de arresto emitida por la Corte Internacional de Justicia (ICI) por sus acciones en la Franja de Gaza.

Cuando Netanyahu subió al púlpito de la Asamblea General de la ONU, docenas de delegados, incluida Indonesia, estaban llenas de sus asientos y afuera para protestar por la guerra del régimen sionista israelí en la franja de Gaza y sus ataques terroristas en Irán y Qatar.

Los delegados continuaron fluyendo a pesar de que había varios partidarios de Netanyahu que aplaudieron en un esfuerzo por aliviar la atmósfera de protestas en la sala de la sala de la sala de la sala de las Naciones Unidas.