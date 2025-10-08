Hamas exige el alto el fuego permanente: Israel deja a Gaza Strip

El Cairo, Viva – Grupo Hamas revelar consulta indirectamente el segundo día, martes 7 de octubre de 2025, con Israel En la ciudad del resort egipcio de Sharm El-Sheikh, comenzó a centrarse en los temas básicos del plan de paz.

Reportado Alabama JazeeraMiércoles 8 de octubre de 2025, las negociaciones mediadas por Egipto y Qatar, comenzaron a discutir el núcleo de las demandas de Hamas, incluido el intercambio. rehén-Captividad, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y la transferencia del gobierno en la Franja de Gaza.

El portavoz de Hamas, Fawzi Barhoum, dijo que Hamas dijo que su delegación estaba tratando de «superar todos los obstáculos» para llegar a un acuerdo en línea con las aspiraciones de la gente de Gaza.

Hamas está esperando las garantías de los Estados Unidos (EE. UU.) E Israel para terminar permanentemente la guerra y la plena retirada de las tropas israelíes en Gaza, y agregó que este sigue siendo el punto principal en las negociaciones hasta ahora.

Las conversaciones, que comenzaron el lunes, se centran en implementar un plan de paz de 20 puntos propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hamas ha declarado que está de acuerdo con el plan

La primera fase del plan incluye armisticio Lanzamiento inmediato y lanzamiento de todos los rehenes israelíes, tanto vivos como muertos. Israel cree que 48 rehenes permanecen en Gaza, con 20 de ellos todavía vivos.

Hamas dijo que solo comenzaría a recolectar rehenes israelíes después de que terminó la ofensiva militar israelí en Gaza, diciendo que el conflicto en curso impidió que sus agentes recolecten rehenes de forma segura de túneles y otros lugares en la Franja de Gaza, dijo la fuente.

Hamas exige

En una demanda separada, el grupo exigió la liberación del destacado líder palestino Marwan Barghouti como parte de un paquete de intercambio de prisioneros.

Con respecto al futuro del gobierno de Gaza, Hamas rechazó el despliegue de tropas extranjeras en la Franja de Gaza, pero indicó que daría la bienvenida a las fuerzas árabes que operan en coordinación con la autoridad palestina, según la fuente.

El grupo también se opuso explícitamente la asignación del ex primer ministro británico Tony Blair para dirigir al gobierno de la posguerra en Gaza.

El conflicto en la Franja de Gaza estalló el 7 de octubre de 2023, después de un ataque de Hamas contra el sur de Israel, que según las autoridades israelíes mataron a unas 1,200 personas y resultó en que varias personas fueron tomadas como rehenes.

Desde entonces, la guerra ha creado una devastadora crisis y hambruna humanitaria en el asediado enclave palestino, donde las autoridades de salud informan que más de 67,000 personas han muerto como resultado de las operaciones militares israelíes.

