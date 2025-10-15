Hamás está preparado tras el control de Gaza, esta es la condición

GazaVIVA – Movimiento Palestina Hamás vinculó su desarme con la implementación de una solución de dos Estados para resolver el problema en Palestina, informó el miércoles el periódico progubernamental Hurriyet de Türkiye, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Lea también: El viaje diplomático de Indonesia y Prabowo que impulsa la paz entre Israel y Palestina



Previamente, el martes 14 de octubre, el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Dijo que si Hamás no cumple su promesa de desarmarse, «nosotros (Estados Unidos) los desarmaremos».

«La segunda ronda de negociaciones ha comenzado en Francia. Hamás dijo que estaba dispuesto a entregar el control de la Franja de Gaza a un gobierno tecnocrático, pero también vinculó la entrega de sus armas a la necesidad de lograr una solución de dos Estados», citó la fuente al periódico.

Lea también: Ver la modernización del SPKT realizada por la policía de Batu





VIVA Military: Fuerzas palestinas de Hamas

El lunes 13 de octubre, el presidente Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah Sisi, el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan firmaron un documento integral sobre un alto el fuego en el conflicto de Gaza.

Lea también: Prabowo firma la Ley 16/2025, el Ministerio de empresas estatales cambia oficialmente a BP BUMN



Ese mismo día, el movimiento palestino Hamás también liberó a 20 rehenes vivos retenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en el marco de un acuerdo con Israel.

La Oficina de Prensa de Prisioneros Palestinos confirmó que Israel también había liberado a 1.718 prisioneros palestinos detenidos en Gaza y a otros 250 prisioneros que cumplían largas condenas de prisión.

El plan de paz de Trump de 20 puntos para Gaza fue anunciado el 29 de septiembre.

El plan exige un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes en un plazo de 72 horas.

El documento también propone que Hamás u otras facciones armadas palestinas no tengan ningún papel en el gobierno de la Franja de Gaza y que el control del enclave debería transferirse a un comité tecnocrático supervisado por un organismo internacional liderado por Trump. (Hormiga)