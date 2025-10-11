Hamás dice que el intercambio de prisioneros con Israel es posible a partir del lunes de la próxima semana

GazaVIVA – Intercambio Hogar con Israel Según el acuerdo de alto el fuego en Gaza es posible comenzar a partir del lunes 13 de octubre, dijo Mousa Abou Marzouq, un funcionario del grupo de resistencia. Palestina, Hamás.

“El intercambio de prisioneros podría comenzar el lunes”, afirmó Mousa Abou Marzouq en una entrevista televisada el viernes 10 de octubre de 2025.

Hizo hincapié en que Hamás no tiene la intención de hacer del proceso de entrega de prisioneros un evento de militarización o celebración pública.

La primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel entraron en vigor el viernes a las 12:00 hora local (16:00 WIB).



VIVA Military: Ciudadanos israelíes retenidos como rehenes por el grupo palestino Hamás Foto : The New York Times/Saher Alghorra

Según el documento del acuerdo transmitido por la estación de televisión KAN, Hamás liberará a los rehenes israelíes supervivientes dentro de las 72 horas siguientes a que Israel ratifique el acuerdo.

El documento también afirma que Hamás proporcionará toda la información que tenga sobre los rehenes israelíes muertos a un mecanismo conjunto en el que participarán Turquía, Qatar, Egipto y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Israel estima que 48 de sus ciudadanos mantenidos como rehenes todavía se encuentran en Gaza, incluidos 20 que se cree que están vivos.

Por otro lado, más de 11.100 palestinos están recluidos en cárceles israelíes y sufren tortura, hambre y negligencia médica. Muchos de ellos han muerto, según informes de derechos humanos y medios de comunicación palestinos e israelíes.

Abou Marzouq también dijo que Hamás tenía una importante posición negociadora en las negociaciones.

Dijo que la cuestión de los prisioneros era una excusa utilizada a menudo por el líder israelí Benjamín Netanyahu «para justificar la continuación de la guerra en Gaza».

El funcionario de Hamas dijo que su grupo estaba trabajando con mediadores para superar los obstáculos y garantizar la liberación de los líderes palestinos detenidos en prisiones israelíes.

También dijo que el ejército israelí se había retirado a la «línea amarilla», pero aún controlaba el 53 por ciento de la Franja de Gaza.

La retirada del equipo establecido por Israel, afirmó, «es una decepción y un empate arbitrario».

«Hamas no aceptará la presencia de Israel en el territorio que actualmente controlan», afirmó Abou Marzouq.