Hamás dice que disolverá el gobierno de Gaza cuando un nuevo organismo palestino asuma el poder







Hamás ha dicho que disolverá su gobierno actual en Gaza una vez que un comité de liderazgo tecnocrático palestino se haga cargo del territorio, según lo dispuesto en el plan de paz mediado por Estados Unidos. Pero el grupo del domingo no dio detalles sobre cuándo ocurrirá el cambio.

Hamás y la rival Autoridad Palestina, el representante de los palestinos reconocido internacionalmente, no han anunciado los nombres de los tecnócratas, que se supone no están afiliados políticamente, y no está claro si serán autorizados por Israel y Estados Unidos.

Se supone que la «Junta de Paz», un organismo internacional liderado por Trump, debe supervisar el gobierno y otros aspectos del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, incluido el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza militar. fuerza de seguridad internacional. Los miembros de la junta no han sido anunciados.

Mientras tanto, el número de muertos tras el alto el fuego siguió aumentando en Gaza, y los disparos israelíes mataron a tres palestinos, según funcionarios del hospital palestino. El alto el fuego comenzó con el cese de los combates y la liberación de rehenes retenidos en Gaza a cambio de miles de palestinos retenidos por Israel. El acuerdo aún se encuentra en su primera fase mientras continúan los esfuerzos para recuperar los restos del último rehén que queda en Gaza.

Un funcionario egipcio, que habló bajo condición de anonimato para discutir información a puerta cerrada, dijo que Hamas estaba enviando una delegación a conversaciones con funcionarios egipcios, qataríes y turcos sobre el paso a la segunda fase. En comentarios publicados el domingo en su canal Telegram, Hazem Kassem, portavoz de Hamás, pidió acelerar el establecimiento del comité tecnocrático.

El funcionario egipcio dijo que Hamás se reunirá con otras facciones palestinas esta semana para finalizar la formación del comité. La delegación de Hamas estará presidida por el principal negociador Khalil al-Hayya, dijo el funcionario. Trump ha dicho que la «Junta de Paz» supervisará al comité y se encargará del desarme de Hamás, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional y retiradas adicionales de tropas israelíes y la reconstrucción de Gaza.

Estados Unidos ha informado de pocos avances en cualquiera de estos frentes, aunque se espera que esta semana se anuncien los miembros de la junta. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el jueves que el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov ha sido elegido director general de la junta. Mladenov es un exministro de Defensa y Relaciones Exteriores de Bulgaria que se desempeñó como enviado de la ONU en Irak antes de ser designado enviado de paz de la ONU para Medio Oriente de 2015 a 2020.

Durante ese tiempo, tuvo buenas relaciones de trabajo con Israel y trabajó frecuentemente para aliviar las tensiones entre Israel y Hamás. También el domingo, el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, se reunió en Jerusalén con el Ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi. Saar dijo que Israel estaba comprometido a hacer cumplir el plan de Trump, mientras que Motegi expresó la voluntad de Japón de desempeñar un papel activo en el alto el fuego.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, Motegi visitó el Centro de Coordinación Civil-Militar, donde se supervisa el alto el fuego. También se reunirá con Netanyahu y funcionarios palestinos en la Cisjordania ocupada por Israel. En GazaDos hombres fueron asesinados a tiros en la ciudad sureña de Bani Suhaila, según el Hospital Nasser, que recibió los cuerpos. Más temprano el domingo, un hombre murió por disparos israelíes en el barrio de Tuffah de la ciudad de Gaza, según el hospital Al-Ahly, que recibió el cuerpo.

En respuesta a preguntas sobre el incidente de Tuffah, el ejército israelí dijo que había disparado y alcanzado a un «terrorista» en el norte de Gaza que se había acercado a las tropas. En una declaración posterior, el ejército dijo que había matado a un «terrorista» en el sur de Gaza que se acercaba a las tropas. Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego. Los continuos ataques israelíes en Gaza han matado a más de 400 palestinos, según funcionarios de salud locales.

El ejército israelí dice que cualquier acción desde que comenzó el alto el fuego ha sido en respuesta a violaciones del acuerdo. La policía israelí dijo el domingo que estaba interrogando a un alto funcionario de Netanyahu cargo por posible obstrucción de una investigación sobre la filtración de información militar clasificada el año pasado a un tabloide alemán.

Los medios israelíes identificaron al funcionario como Tzachi Braverman, jefe de gabinete de Netanyahu, quien se espera que comience como el próximo embajador en el Reino Unido en los próximos meses. Es el último funcionario atrapado en el escándalo, en el que el círculo íntimo de Netanyahu está acusado de filtrar información confidencial al tabloide alemán Bild para mejorar la percepción pública del primer ministro tras el asesinato de seis rehenes en Gaza en 2024.

Se produce después de una explosiva entrevista realizada por Kan News con el ex portavoz de Netanyahu, Eli Feldstein, quien describió una reunión clandestina con Braverman en un estacionamiento subterráneo en medio de la noche en relación con la filtración. Feldstein, quien ha sido acusado, dijo que Braverman se ofreció a «cerrar» la investigación sobre la información filtrada.

El líder de la oposición, Yair Lapid, pidió inmediatamente la suspensión de Braverman como embajador. «Es inaceptable que una persona sospechosa de haber participado en la obstrucción de una investigación de seguridad seria sea la cara de Israel en uno de los Europa «Los países más importantes», escribió Lapid en X. En respuesta, Saar defendió el nombramiento de Braverman y dijo que no sería destituido hasta que fuera acusado o juzgado formalmente.

