Hamas debe estar fuera de las armas y no representar a Palestina

Nueva York, Viva – Presidente palestino Mahmoud Abbas confirma que el grupo Hamas No represente al pueblo palestino ni a su lucha por ganar independencia.

Transmitió esto en su discurso a través de una conexión de video en la Asamblea General de las Naciones Unidas (PBB) 2025, después de que él y la delegación palestina fueron rechazados por una visa por el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos.

El discurso de Abbas se convirtió en uno de los más esperados en el Foro Internacional, junto con la creciente presión mundial para reconocer a un estado palestino independiente.

Abbas rechaza estrictamente la acción de Hamas el 7 de octubre

En su discurso, Abbas aludió al ataque de Hamas contra civiles Israel el 7 de octubre. Según él, la acción en realidad dañó la lucha del pueblo palestino.

«A pesar de que nuestra gente ha experimentado un sufrimiento extraordinario, rechazamos lo que Hamas hizo el 7 de octubre. Eso no representa al pueblo palestino, no representa nuestra lucha por la libertad e independencia», dijo Abbas en un video virtual en la sesión de las Naciones Unidas en Nueva York, el jueves 25 de septiembre de 2025, citado por Al Jazeera.



El presidente palestino, Abbas, pronunció un discurso virtual en las Naciones Unidas

Abbas enfatizó que la franja de Gaza seguía siendo una parte integral del estado palestino. Por lo tanto, declaró que la Autoridad Palestina estaba lista para asumir plena responsabilidad por el gobierno y la seguridad en Gaza.

«Hamas no tendrá un papel en el gobierno. Ellos, junto con otros grupos armados, deben entregar las armas como parte del proceso de construcción de un país con una ley y una fuerza de seguridad», dijo.

Gaza debe ser devuelto a Palestina

Abbas también enfatizó que Gaza no debe separarse de Palestina. Rechazó fuertemente el plan de Israel de expulsar a los Gazanes y expandir los asentamientos ilegales en Cisjordania.

«Queremos un país palestino, una ley y una fuerzas de seguridad legítimas. No queremos un país armado, lo que queremos es un estado soberano pacífico», dijo.

Abbas dijo que su partido estaba listo para llevar a cabo las responsabilidades del gobierno en Gaza a través del Comité Administrativo Temporal, que luego se uniría con Cisjordania con apoyo internacional.

CRÍTICAS DE Abbas a Israel y las Naciones Unidas

Además de rechazar a Hamas, Abbas nuevamente destacó la agresión de Israel, que según él había estado sucediendo desde Nakba 1948. Acusó a Israel de cometer genocidioAperación de tierras, al asesinato de civiles palestinos bajo la protección del ejército.

También insinuó a las Naciones Unidas, que se consideró que no logró mantener cientos de resoluciones relacionadas con Palestina. «Se han emitido más de mil resoluciones, pero no se ha llevado a cabo nada. El mundo no puede hablar, las Naciones Unidas deben actuar», dijo.