GazaVIVA – Grupo Palestina, Hamasel miércoles (8/20) dijo que el plan ofensivo Israel Ganar la ciudad de Gaza fallará como esfuerzos anteriores.

Leer también: Ott Wamenaker, KPK Sello de la Dirección General de Binwasnaker K3 Kemenaker



«Esta operación fallará como su predecesor. Israel no alcanzará su objetivo, y la ocupación en Gaza no será fácil», dijo Hamas en su declaración.

La declaración surgió después del jefe de defensa de Israel, Israel Katz, acordó planificar el miércoles (8/20) para lanzar un ataque llamado Operation Gideon’s Chariots 2, cuyo objetivo es ocupar la ciudad de Gaza.

Leer también: Violación de la familia del paciente, el médico Priguna se le exigió 12 años de prisión.





Viva militar: ala militar de Hamas, Izz Ad-Din al-Qassam Brigada

Hamas dijo que el plan era una continuación del genocidio que había tenido lugar en la Franja de Gaza durante más de 22 meses, así como la forma de negligencia de los esfuerzos de los mediadores que se esforzaban por lograr un alto el fuego y un acuerdo sobre los prisioneros.

Leer también: Fideos instantáneos de cocinero viral usando gas melón, Habiburokhman: no en mi residencia



En su declaración, Hamas enfatizó que habían recibido una propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores.

Sin embargo, el gobierno israelí insistió en continuar la brutal guerra contra civiles inocentes en Gaza con el objetivo de destruir la ciudad y evacuar su población hacia el sur.

Hamas también agregó que la negligencia y el fracaso del jefe de la autoridad de Israel, Benjamin Netanyahu, a las propuestas de los mediadores mostraron que «él es quien arruinó el acuerdo, no se preocupó por la vida de los rehenes, y no es serio acerca de devolverlos».

Hamas pidió al mediador que presionara la máxima presión sobre Israel para detener el genocidio contra el pueblo palestino.

Anteriormente, el 8 de agosto, el gabinete de seguridad israelí había aprobado la ocupación planificada de la ciudad de Gaza en la parte norte del área de bolsillo.

Antes de la reunión del gabinete, Netanyahu en una entrevista declaró que Israel tiene como objetivo ocupar completamente la tira de Gaza.

Katz también aprobó la ocupación planificada de la ciudad de Gaza el miércoles.

Según el plan, alrededor de 1 millón de palestinos se verán obligados a evacuar primero al sur, antes de que la ciudad de Gaza esté rodeada y ocupada a través de ataques masivos.

El 18 de agosto, Hamas anunció que habían recibido una propuesta de alto el fuego y el intercambio de prisioneros presentados por Egipto y Qatar, pero Israel aún no ha dado una respuesta a la oferta. (Hormiga)