Hamás anuncia la muerte de su portavoz, Abu Ubaidah

VIVA – grupo palestino Hamás confirmó que el portavoz de su brazo armado, Abu UbaidahMurió en la lucha contra los crímenes genocidas de Israel. En una declaración en vídeo publicada el lunes, hora local, el ala militar de Hamás, las Brigadas al-Qassam, confirmó la muerte de su portavoz de larga data y anunció el nombramiento de un nuevo portavoz que apareció con el rostro cubierto.

Se trata de la primera confirmación oficial de la muerte de una figura que durante los dos últimos años ha sido el rostro de la estrategia mediática de Hamás en medio de la devastadora guerra en Gaza. En su declaración, el nuevo portavoz reveló por primera vez la verdadera identidad de Abu Ubaidah. Dijo que su verdadero nombre era Hudhayfah Samir Abdullah al-Kahlout.

«Estamos orgullosos de anunciar la muerte de nuestro gran líder… Abu Ubaidah. Heredamos el título que ostentaba», dijo, citado en el sitio web Al Jazeera, el martes 30 de diciembre de 2025.

El ejército israelí dijo anteriormente, en mayo, que había matado a Mohammed Sinwar, el hermano menor del ex líder de Hamas, Yahya Sinwar. Tres meses después, Israel también afirmó que Abu Ubaidah había sido asesinado.

Otro comandante muerto

Abu Ubaidah es conocido como una de las voces más importantes de Hamás en Gaza. A menudo publica declaraciones sobre la evolución de los combates, las violaciones del alto el fuego y un acuerdo para intercambiar prisioneros israelíes y palestinos a principios de este año, durante un breve alto el fuego que luego fue destruido unilateralmente por Israel.

Su última declaración se produjo a principios de septiembre, cuando Israel comenzó a lanzar las etapas iniciales de una nueva ofensiva militar en la ciudad de Gaza. En ese momento, la zona fue declarada zona de combate, cientos de edificios residenciales fueron destruidos y los palestinos se vieron obligados a huir en masa.

Las Brigadas al-Qassam también confirmaron el asesinato de otros altos comandantes, incluido Mohammed Shabanah, jefe de la Brigada Rafah, así como de otros dos líderes, Hakam al-Issa y Raed Saad.

Están incluidos en una larga lista de figuras de Hamás confirmadas como asesinadas por Israel en los últimos dos años. La lista incluye a varios de los principales líderes militares y políticos de Hamas, como el máximo líder político Yahya Sinwar; el comandante militar Mohammed Deif, uno de los fundadores de las Brigadas al-Qassam en los años 1990; así como el jefe del buró político, Ismail Haniyeh, asesinado en la capital iraní, Teherán.