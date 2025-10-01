Hamas aceptando la propuesta podría terminar la guerra ahora: Trump







El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes (hora local) que el Gaza La propuesta de paz, «si es aceptada por Hamas», significa el «fin inmediato de la guerra en sí», se realizan comentarios durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

«Si Hamas acepta, esta propuesta exige la liberación de todos los rehenes restantes de inmediato, en 72 horas … significa el final inmediato de la guerra en sí, no solo Gaza … Los países árabes y musulmanes se han comprometido por escrito a desmilitarizar a Gaza, decomisión las capacidades militares de Hamas y todas las otras organizaciones de terror de inmediato … Destructos de terroristas, incluidos los tunnels, las armas y las armas y la producción de las personas de la producción de lotes de la producción. Estamos destruyendo … «

Trump expresó la esperanza de que no hubiera «más disparos» y dijo que los países árabes y musulmanes «probablemente entendieran» de tratar con Hamas. «Todas las partes estarán de acuerdo en una línea de tiempo para que las fuerzas israelíes se retiren en fases … no más disparos, con suerte. A medida que avanza el progreso para lograr estos objetivos, las naciones árabes y musulmanas deben tener la oportunidad de cumplir con estos compromisos de tratar con Hamas … Probablemente tengan un entendimiento … si no pueden hacerlo, entonces Israel tendrá el trabajo absoluto y completo de los EE. UU. Hamas … «, agregó Trump.

No descartó la posibilidad de que Hamas «rechace el acuerdo» y reiteró su pleno apoyo a Israel para lidiar con el «peligro» planteado por Hamas. Netanyahu detalló el plan, incluido el desarmador de Hamas. Pidió una «administración civil pacífica» para administrar Gaza y descartó cualquier papel para Hamas o la autoridad palestina.

«Todos nuestros rehenes, Alive and Dead, regresarán a casa. Hamas será desarmado. Gaza será desmilitarizado. Israel retendrá la responsabilidad de seguridad, incluida un perímetro de seguridad en el futuro previsible. Gaza tendrá una administración civil pacífica, que no se ejecuta por el lanzamiento de Hamas ni por la autoridad palestia. Si el Hamas acepta su plan, el primer paso será un recinto, seguido de la liberación de Hamas ni por la Autoridad Palestia. dicho.

