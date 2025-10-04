Hamas acepta la propuesta de Trump, liberará a todos los rehenes israelíes restantes

GazaVIVA – Grupo de guerreros palestinos Hamas declaró que había aceptado liberar a todos rehén IsraelVida o muerte, siempre que se cumplan los «requisitos de campo para el intercambio» y declaren la voluntad de negociar a través de un mediador con respecto al plan de paz de Medio Oriente propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo.

La declaración de Hamas respondió al plan de paz de 20 puntos descrito por Trump el lunes en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

En su declaración el viernes 3 de octubre de 2025, Hamas declaró que el grupo «confirmó su disposición a negociar inmediatamente a través de un mediador para discutir los detalles de este acuerdo».

«Este movimiento también renovó su acuerdo para presentar el gobierno de la Franja de Gaza a la Agencia Independiente Palestina (Teknocrat), basada en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico», dijo Hamas. NBC News, Sábado 4 de octubre de 2025.



Viva militar: israelíes que fue retenido como rehén por el grupo palestino Hamas Foto : The New York Times/Saher Alghorra

Hamas el viernes también dijo que quería discutir más otros elementos del plan de paz.

«Otros temas mencionados en la propuesta del presidente Trump sobre el futuro de la Franja de Gaza y los derechos del pueblo palestino están relacionados con una posición nacional integral y basadas en leyes y resolución internacionales relevantes», dijo el grupo.

«Estos temas se discutirán en un marco nacional integral palestino. Hamas será parte de él y contribuirá con plena responsabilidad».

Según el plan, el ataque israelí en Gaza pronto terminará después de que ambas partes aprueben la propuesta, con todos los rehenes, tanto vivos como muertos, se lanzará dentro de las 72 horas.

El plan declaraba que nadie se vería obligado a dejar a Gaza y a quienes lo hicieron podrían regresar.

Hamas fue presionado

Al aceptar presentar el control de la Franja de Gaza a la Agencia Tecnócrata independiente, Hamas parece haber aprobado uno de los puntos clave del plan de Trump para liberar el control, pero aún no está claro si Hamas estará de acuerdo en «no tener ningún papel en el gobierno de Gaza, tanto directamente, indirectamente o en cualquier forma», como se establece en el plan.