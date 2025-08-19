Hamas acepta la propuesta de alto el fuego árabe cuando el número de muertos de Gaza supera los 62,000







Hamas Dicho el lunes que aceptó una nueva propuesta de mediadores árabes para un alto el fuego en la Franja de Gaza, ya que Israel indicó que sus posiciones no cambiaron, mientras que el Ministerio de Salud de Gaza dijo que el número de muertes palestinos de 22 meses de guerra ha pasado 62,000.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parecía poner en duda las negociaciones de larga data que Washington también ha mediado. `¡Solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamas sea confrontado y destruido! Cuanto antes esto tenga lugar, mejores serán las posibilidades de éxito «, publicó en las redes sociales.

Israel anunció planes para volver a ocupar Ciudad de Gaza Y otras áreas muy pobladas después de las conversaciones de alto el fuego parecían romperse el mes pasado, lo que aumenta la posibilidad de que empeore la catástrofe humanitaria en Gaza, que los expertos dicen que se está deslizando en la hambruna.

Los planes para expandir la ofensiva, en parte destinada a presionar a Hamas, han provocado indignación internacional y enfurecieron a muchos israelíes que temen por los rehenes restantes tomados en el ataque del 7 de octubre de 2023 que comenzó la guerra. Cientos de miles participaron en protestas masivas el domingo pidiendo su regreso.

Egipto dice que Witkoff invitó a unirse

El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, dijo que los mediadores están «ejerciendo esfuerzos extensos» para revivir una propuesta de EE. UU. Para un alto el fuego de 60 días, durante los cuales algunos de los 50 rehenes restantes serían liberados y las partes negociarían un alto el fuego duradero y el retorno del resto.

Abdelatty le dijo a Associated Press que están invitando Enviado estadounidense Steve Witkoff para unirse a las conversaciones de alto el fuego.

Abdelatty habló con los periodistas durante una visita al cruce de Rafah de Egipto con Gaza, que no ha funcionado desde que Israel se apoderó del lado palestino en mayo de 2024. Fue acompañado por Mohammad Mustafa, el Primer Ministro de la Autoridad Palestina, que ha sido largelamente marginada desde que comenzó la guerra.

Abdelatty dijo que el primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se había unido a las conversaciones, que incluyeron al líder senior de Hamas, Khalil Al-Hayya, quien llegó a El Cairo la semana pasada. Abdelatty dijo que están abiertos a otras ideas, incluso para un acuerdo integral que lanzaría a todos los rehenes a la vez.

Bassem Naim, un alto funcionario de Hamas, le dijo a la AP que el grupo militante había aceptado la propuesta introducida por los mediadores, sin elaborar.

Un Funcionario egipcioEn declaraciones a la AP bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones, dijo que la propuesta incluye cambios en el retroceso de Israel de sus fuerzas y garantías para las negociaciones sobre un alto el fuego duradero durante la tregua inicial. El funcionario dijo que es casi idéntico a una propuesta anterior aceptada por Israel, que aún no se ha unido a las últimas conversaciones.

Diaa Rashwan, jefe del Servicio de Información del Estado de Egipto, dijo a AP que Egipto y Qatar enviaron la propuesta aceptada por Hamas a Israel.

Un funcionario israelí dijo que las posiciones de Israel, incluso en el lanzamiento de todos los rehenes, no habían cambiado de rondas anteriores de conversaciones. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha prometido continuar la guerra hasta que todos los rehenes sean devueltos y Hamas haya sido desarmado, y mantener un control de seguridad duradero sobre Gaza. Hamas ha dicho que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de un alto el fuego duradero y un retiro israelí.

Netanyahu dijo en un video que se dirige al público israelí que informes de Hamas` La aceptación de la propuesta mostró que está «bajo presión masiva».

El número de muertos palestinos supera a 62,000

Militantes liderados por Hamas secuestraron a 251 personas y mataron a alrededor de 1.200, en su mayoría civiles, en el ataque que encendió la guerra. Alrededor de 20 de los rehenes que todavía están en Gaza, Israel, cree que está vivo, después de que la mayoría del resto fueron liberados en cese de alumnos u otros acuerdos.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que el número de muertes palestinos de la guerra había subido a 62,004, con otras 156,230 personas heridas. No dice cuántos eran civiles o combatientes, pero dice que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de los muertos.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamas y está atendido por profesionales médicos. La ONU Y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra. Israel disputa su peaje pero no ha proporcionado el suyo.

El ministerio dijo que 1.965 personas han sido asesinadas mientras buscan ayuda humanitaria desde mayo, ya sea en el caos alrededor de los convoyes de la ONU o mientras se dirigen a sitios operados por la Fundación Humanitaria de Gaza, un contratista estadounidense respaldado por israelíes.

Los testigos, los funcionarios de salud y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dicen que las fuerzas israelíes han disparado repetidamente hacia las multitudes que buscan ayuda. Israel dice que solo ha disparado disparos de advertencia a personas que se acercaron a sus fuerzas. GHF dice que sus contratistas armados solo han usado spray de pimienta o disparado al aire en raras ocasiones para evitar el hacinamiento mortal.

Más muertes vinculadas a la desnutrición

Los expertos han advertido que la ofensiva en curso de Israel está presionando Gaza Hacia la hambruna, incluso después de que facilitó un bloqueo completo de 2 1/2 meses en el territorio en mayo. El Ministerio de Salud de Gaza dijo el lunes que cinco personas más, incluidos dos niños, murieron de causas relacionadas con la desnutrición.

Dice que al menos 112 niños han muerto por causas relacionadas con la desnutrición desde que comenzó la guerra, y 151 adultos han muerto desde que el ministerio comenzó a rastrear muertes por desnutrición para adultos en junio. Amnistía Internacional acusó el lunes a Israel de «llevar a cabo una campaña deliberada de inanición».

Israel ha rechazado tales acusaciones, diciendo que permite suficiente comida y acusando a la ONU de no cumplirlo rápidamente. Las agencias de la ONU dicen que están obstaculizadas por las restricciones israelíes y el desglose de la ley y el orden en el territorio, de los cuales ahora está controlado por Israel.

El Programa de Alimentos Mundiales de la ONU Dijo el lunes que las organizaciones asociadas de la ONU informaron que las cocinas comunitarias en el norte y sur de Gaza produjeron 380,000 comidas diarias diarias la semana pasada `mucho menos que las más de 1 millón de comidas diarias que produjeron en abril.

