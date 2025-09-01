Halsey ofrece un retrato de sí misma en Venecia Amfar Gala

En Amfar Venezia, el cineasta Julian Schnabel aceptó un premio de tributo de Jude Law antes de subastar una experiencia única: el director y el artista, en el Festival de Cine de Venecia Para estrenarse su nuevo drama «En The Hand of Dante», se ofreció a pintar uno de sus retratos exclusivos para el mejor postor de la sala.

Cuando las ofertas volaron del subastador Simon Du Pury, de repente una mujer con un vestido negro con un Bob muy corto levantó la mano para hacer una oferta de € 475,000. A medida que la subastación continuó, fue atrapada en una acalorada guerra de ofertas con un acuerdo de arte en el teléfono con un propositor anónimo, Schnabel acordó vender dos retratos por 500,000 € (aproximadamente $ 584,275) una pieza. En total, los esfuerzos de Schnabel recaudaron € 1 millón ($ 1.17 millones) para Amfar Venezia, la gala de caridad dedicada a recaudar dinero para la investigación para el VIH y el SIDA.

Se volvió hacia su nuevo sujeto de retrato y contactó un apretón de manos mientras pidió su nombre.

«Halsey! «

Sí, que Halsey, el cantante nominado al Grammy de «Closer» y «Sin mí». Resulta que es una gran fanática del arte de Schabel.

«Ya tengo siete de sus obras. Es mi artista vivo favorito», dijo Halsey a Variedad Mientras esperaba que un taxi acuático saliera del evento. «Tan pronto como descubrí que era una comisión personalizada, sabía que iba a ofertar hasta el final».

Y ella tiene una conexión personal con el trabajo de caridad realizado por Amfar. Fue diagnosticada en 2022 con lupus, una enfermedad autoinmune y un trastorno de leucemia de células T, y esas afecciones también se benefician de la investigación financiada por Amfar, dijo.

«Fue un momento de círculo completo. Tuve que hacer que esto cobrara vida», dijo Halsey. «Así que me siento en la cima del mundo».

Por ahora, ella permanece indecisa sobre dónde mostrará su nueva obra de arte. «Todavía no lo sé, pero espero que lo coloque durante mucho tiempo», dijo. «Tengo un hijo de 4 años, así que estoy constantemente pensando en mi legado. Sé que esto será muy importante».

Amfar, conocido por sus extravagantes subastas de caridad en los festivales de cine, saca a la excepción a los patrocinadores ricos de las artes y las celebridades, y el evento de Sunday Night, organizado por Colman Domingo, no fue la excepción. Entre las estrellas que asistieron estaban Jesse Williams, Kevin Spacey, Paris Jackson, Sofia Carson y la cantante Ava Max, quien terminó la noche con una actuación enérgica de «Sweet But Psycho» y «Kings and Queens». Más tarde, una parte posterior en la isla más pequeña de San Clemente, fue adornada por Williams y Sacha Baron Cohen.

Spacey, cuya carrera fue descarrilada en el apogeo de #MeToo por acusaciones de conducta sexual inapropiada, ha estado tratando de montar un regreso de Hollywood. (Fue encontrado no responsable en una demanda civil de Nueva York en 2022 y absuelto en un caso penal en Londres al año siguiente). Spacey declinó hacer comentarios a Variedad sobre su asistencia.

Entre los artículos candentes que también provocaron guerras de ofertas estaban un resort y spa en Zanzíbar (€ 55,000), una pintura de Marilyn Monroe (80,000 de € 80,000) de 1967 y un tríptico de Cindy Crawford (25,000 €) con los gustos de Domingo, Williams y ley en el escenario de varios puntos en la noche para conducir esas ofertas y más alto, en el nombre de Caridad.

«Cada muerte por VIH/ SIDA es una tragedia y podemos detenerlos a todos con una cura», dijo Domingo desde el escenario. «Si te llevas algo esta noche, no sean las estadísticas aleccionadoras. Que sea esto: ¡podemos curar el VIH, y lo haremos!»