‘Halo’ llegará a PlayStation en 2026

El preciado “de Xbox”Halo«La franquicia está llegando a Estación de juegos 5 el próximo año con una nueva versión de “Halo: Combat Evolved”.

Titulado «Halo: Campaign Evolved», el juego se describe como «una nueva versión fiel pero modernizada de la campaña de Halo: Combat Evolved, reconstruida desde cero en Unreal Engine 5».

Por microsoft Gaming y Halo Studios, “Juega la historia legendaria con imágenes mejoradas, controles refinados, pantalla dividida para dos jugadores (solo consola), modo cooperativo en línea para hasta cuatro jugadores con juego cruzado y progresión cruzada, tres nuevas misiones y un arsenal ampliado de armas, vehículos y nuevos enemigos”.

La noticia se anunció el viernes fuera del Campeonato Mundial Halo 2025.

“Halo: Campaign Evolved” llegará en 2026 a Xbox Series X y S, Xbox en PC, Steam y PlayStation 5. El juego será compatible con Xbox Cloud Gaming y Xbox Play Anywhere y estará disponible en el lanzamiento con Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Mire el avance de “Halo: Campaign Evolved” en el video a continuación.