Halloween Wars, Halloween Baking Championship Release Food Network

Red de alimentos ha presentado su pizarra de temporada espeluznante para 2025, revelando fechas de lanzamiento y detalles para nuevas temporadas de series de competencia «Guerras de Halloween» y «Campeonato de hornear de Halloween. »

Después de sus respectivas fechas aéreas lineales, los episodios de ambas series se transmitirán al día siguiente en HBO Max.

Organizada por John Henson, la temporada 11 del «Campeonato de Halloween Baking» debutará el lunes 15 de septiembre a las 9 pm ET. La temporada, que presenta a Stephanie Boswell, Carla Hall y Zac Young como jueces, comenzará con un estreno de dos horas que «da la bienvenida a un lote de diez panaderos a una terrible mansión embrujada llena de pasillos secretos y susto cada esquina».

Según la red de alimentos, «Los panaderos se prueban en siete episodios con una serie de desafíos siniestros inspirados en la mansión embrujada, y el aspecto más aterrador de todos: sus propios temores personales. Por primera vez, los tres patines inferiores en la mayoría de los episodios se verán obligados a hornear por sus vidas como jueces Stephanie Boswell, Carla Hall y Zac Young decidirán cuyas exhibiciones escalofriantes ganarán $ 25,000 y el título de Halloween de los jueces de Halloween.

El anfitrión John Henson, jueces Carla Hall, Zac Young y Stephanie Boswell, retrato, como se ve en el Campeonato de Halloween Baking, Temporada 11.

Rob Pryce

El domingo 21 de septiembre a las 9 pm ET, la temporada 15 de «Halloween Wars» se estrena con Jonathan Bennett regresando como anfitrión y jueces Shinmin Li y Aarti Sequeira. Esta temporada será «desafiar a siete equipos de los mejores artistas de pastel, azúcar y calabaza del mundo para crear golosinas atrevidamente deliciosas».

Según la descripción de la red de cable, «De las escenas que representan los monstruos de la infancia hasta una versión inspirada de The Boogeyman’s Evil Lair, los equipos de esta temporada crean algunas de las exhibiciones más espeluznantes y deliciosas hasta ahora. Al final, solo un equipo impresionará a los jueces Shinmin Li y Aarti Sequeira, y caminaron con el campeonato de Halloween Wars y el Gran Premio de $ 25,000». «». «.». «.».

Antes del estreno de la temporada «Halloween Wars», el especial «Road to Halloween Wars» se emitirá el domingo 15 de septiembre a las 11 pm ET. El episodio independiente presenta «los aspirantes a competidores de todo el país muestran sus habilidades para demostrar por qué merecen competir por el gran premio».

«El Campeonato de Halloween Baking y Halloween Wars inician la programación de temporada que se ve en la Network de Food Network cada año de manera espectacular, clasificándose constantemente entre los principales pilotos de la audiencia de la red», dijo el jefe de contenido de alimentos de Warner Bros. Discovery Betsy Ayala. «Esta temporada promete más sustos y una acción sincera mientras los artistas competidores hacen lo que mejor hacen, evocan creaciones asombrosas y aterradoras de la harina, el azúcar y su imaginación».

El «Campeonato de Halloween Baking» es proveniente de Sonic Dog. «Halloween Wars» es producida por Super Delicious for Food Network.