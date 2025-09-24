‘Hallow Road’, Vincent Must Die ‘Double función para lanzar en AMC

Este Halloween, los espectadores en todo el país, pueden atrapar una doble función de «Ruta» y «Vincent debe morir«En los teatros AMC.

El lanzamiento revive una tradición que no se ve desde la «Grindhouse» de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez en 2007, marcando la primera función de primera vez teatral en casi 20 años. XYZ Films es el estudio detrás del lanzamiento, en asociación con Flawless y Teatros AMC.

«Los consumidores merecen un trato, y esta doble función se siente como la manera perfecta de celebrar el fin de semana de Halloween», dijo John Hegeman en nombre de las películas de XYZ e impecable. «Queremos llevar al público a los cines para obtener grandes películas independientes como estas, y esta es una forma creativa de hacerlo. Estamos agradecidos con AMC por llevar este evento a los fanáticos del terror en todo el país».

«Hallow Road» está protagonizada por Rosamund Pike y Matthew Rhys como padres que se apresuran a una escena remota después de recibir una llamada angustiosa de su hija, que acaba de golpear a un peatón con su automóvil. «A medida que se aventuran más profundamente en la noche, las revelaciones escalofriantes amenazan con desgarrar a su familia, y pueden no ser los únicos que conducen por Hallow Road», dice una sinopsis.

«Esta es una gran oportunidad para que las películas independientes sean disfrutadas por la audiencia más amplia posible», dijo el cineasta «Hallow Road», Babak Anvari. «Estamos encantados de ser parte de este evento de Halloween y agradecidos con AMC por apoyar el cine global».

En «Vincent Must Die», un hombre común llamado Vincent se encuentra atacado repentinamente por extraños con intención asesina, obligándolo a huir y cambiar su vida una vez silenciosa. La película está dirigida por Stéphan Castang y está protagonizada por Karim Leklou y Vimala Pons.

Mira el trailer y mira el póster a continuación.