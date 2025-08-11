Hallmark establece la película navideña Grand Ole Opry, Brad Paisley para actuar

Contraste ha alineado otra asociación masiva, esta vez con el Grand Ole Opry. «A Grand Ole Opry Christmas», una película de vacaciones original protagonizada por Nikki Deloach y Kristoffer PolahaSe estrenará este año durante el 16º evento anual de programación de la cuenta regresiva a la cuenta regresiva de Hallmark Channel. La película también incluirá «caras familiares del elenco repleto de estrellas de Opry» que se anunciará en una fecha posterior. La colaboración llega en el momento perfecto, ya que el Opry celebra su año centenario.

Cantante de country y miembro de Opry Brad Paisley Escribirá música original para la película y actuará. También registrará el himno oficial para la campaña en el aire «Countdown to Christmas» de este año.

«A medida que el Grand Ole Opry celebra su cumpleaños número 100 este año, este es el momento perfecto para que nos asociemos con esta amada e icónica institución estadounidense y creamos magia navideña juntos», dice Darren Abbott, director de marca, Hallmark. «Nikki y Kris son los favoritos de los fanáticos y sabemos que darán vida maravillosamente a esta historia emocional y sincera que seguramente se convertirá en un clásico instantáneo … tener a la increíblemente talentosa escribir e interpretar música original para la película es de qué están hechos los sueños navideños. Y estamos igualmente emocionados de que escriba y grabe una canción original que será la sonda de nuestra sonda en el aire en la campaña durante toda la temporada».

Paisley agrega: “El canal Hallmark para mí es una parte importante de encontrar la alegría y el espíritu de las vacaciones. Lo encendemos y lo dejamos en nuestra casa, como luces o decoraciones de árboles de Navidad; es una parte importante de la atmósfera. Las películas son muy inspiradoras «.

Como parte de la asociación, Hallmark también lanzará una colección exclusiva de productos Opry, que incluye tarjetas de felicitación, ropa, accesorios, joyas y regalos, que estarán disponibles para su compra a finales de este año.

Colin Reed, presidente ejecutivo de Ryman Hospitality Properties, la empresa matriz de Opry, dice: «Nuestro objetivo en este año hito es poner a los Opry, sus artistas y las ricas tradiciones de composición de canciones que han hecho que la música country sea una sensación global frente a más personas que nunca antes. Nuestra asociación con la distintiva conlleva estos elementos a la vida esta temporada de vacaciones y elevación de una historia de Nashville singüenñas.»

Aquí está el registro oficial de «A Grand Ole Opry Christmas»: Gentry Woods (Deloach), hija del ícono de la música country tardío Jett Woods, la mitad del famoso dúo Winter and Woods, abandonó su sueño de una carrera de composición y se distanció del legado de su padre después de su trágico accidente automovilístico 30 años antes. Cuando el Grand Ole Opry la invita a representar a Jett en su celebración del centenario en Navidad, duda en regresar al lugar lleno de recuerdos agridulce. Alentado por sus buenos amigos, Gentry visita el Opry y, mientras está sentado en uno de los bancos de la Iglesia Oak de Oak de Vaunted Lugar, se transporta repentinamente a 1995. El amigo de toda la vida de Gentry, Mac (Polaha), un gerente de talento de música country, también se encuentra en 1995. Gracias a la magia navideña, Gentry tiene un tiempo precioso con su padre, la inspiración creativa para terminar la canción que comenzó décadas antes cuando era adolescente, y aprende respuestas sorprendentes a preguntas sobre su padre que la han seguido durante las últimas tres décadas.