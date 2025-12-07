Hallmark establece la película navideña de Disney World, Lacey Chabert como protagonista

Por primera vez, Contraste El canal se está asociando con Walt Disney World para una nueva película original. “Holiday Ever After: A Disney World Wish Come True” se rodará en Walt Disney World Resort en Florida y está dirigida por Laura Chabert y Travis Van Winkle. Richard Kind, Christy Carlson Romano, Taegen Burns y Asher Alexander también protagonizan un cameo con Patrick Renna.

La película fue anunciada durante el programa del sábado “The Hallmark Christmas Experience: A Hometown Holiday”, que se emitió después de la nueva película de Chabert, “She’s Making A List”. La película en colaboración con Disney, escrita y dirigida por Ryan Landels, se emitirá durante la 17ª cuenta regresiva anual para Navidad de 2026.

Aquí está el lema oficial de «Holiday Ever After»: «Lindsey (Chabert) y su extensa familia se dirigen a Walt Disney World para pasar una mágica Navidad juntos. Pero el sueño de unas felices vacaciones se desvanece rápidamente cuando Lindsey descubre que su habitación está al lado de Philip (Van Winkle), una desastrosa primera cita que tuvo recientemente, quien también está allí en un viaje familiar. A medida que los caminos de Lindsey y Philip se cruzan durante su estadía, la escarcha comienza a derretirse cuando se enteran de que están juntos. Después de todo, no son tan diferentes entre sí. Gracias a la magia de Walt Disney World, el deseo navideño que Lindsey hizo en Cinderella Fountain podría convertir su rivalidad en romance.

«La historia entre Hallmark y Disney se remonta a décadas, cuando una conexión compartida de Kansas City y una amistad entre el fundador de Hallmark, JC Hall, y el propio Walt Disney dieron lugar a nuestros primeros productos con licencia, incluida la primera tarjeta de felicitación con Mickey Mouse», dice Darren Abbott, director de marca de Hallmark. «Estamos encantados de ampliar nuestra asociación más allá de los productos que creamos juntos y llevarla a la pantalla con esta conmovedora y alegre película navideña que encarna lo mejor de ambas marcas».

Sally Conner, vicepresidenta de contenido global de Disney, agrega: «La narración de historias es el corazón de Disney y Hallmark, y esa magia brilla aún más durante las fiestas. Estamos encantados de que Walt Disney World sirva como escenario inmersivo para una película navideña de Hallmark que destaca las alegres festividades de la temporada. En nuestros parques temáticos, centros turísticos y más allá, se desarrollan innumerables historias únicas y cada día se crean nuevos recuerdos con nuestros huéspedes. Esta película es una manera maravillosa de compartir esa alegría y polvo de hadas con fans por todas partes”.

Hallmark y Disney lanzarán una colección exclusiva de productos inspirados en la película, que incluyen tarjetas de felicitación, adornos, obsequios y envoltorios de regalo, disponibles la próxima temporada navideña.