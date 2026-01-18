Hallan el cuerpo de la víctima del accidente aéreo del IAT ATR

Jacarta – informó el jefe de la oficina de Makassar Basarnas, Muhammad Arif Anwar, un cuerpo víctima accidente aeronave ATR El 42-500 perteneciente al Transporte Aéreo de Indonesia (IAT) que tuvo un accidente que se sospechaba que golpeó una montaña, finalmente fue encontrado durante una operación de búsqueda en el lugar del incidente del Monte Bulusaraung, Maros Regency, Sulawesi del Sur.

«Esta tarde una víctima masculina fue encontrada en un barranco a unos 200 metros de profundidad. (La víctima) estaba alrededor de los restos del avión. El proceso de evacuación está actualmente en marcha», dijo Arif, el domingo 18 de enero de 2026.

El hallazgo de la víctima, cuya identidad aún no ha sido identificada, se produjo a las 14.20 WITA en las coordenadas 04°54′ 44″S y 119° 44′ 48″S por el equipo de la Unidad de Rescate (SRU) 3. La condición actual reportada por el equipo, dijo Arif, es la evacuación a través de una ruta de escalada.

El Equipo Conjunto SAR muestra restos del avión ATR que perdió contacto Foto : ANTARA/HO- Documentación de BPBD de Makassar

Además del cuerpo de la víctima, SRU 3 también encontró varios restos de aeronave en forma de partes del chasis y asientos, e identificó la ubicación del motor de la aeronave basándose en informes visuales desde el campo.

Arif como RAE El Coordinador de la Misión (SMC) dijo que la operación SAR para buscar el avión en el campo se había dividido en cuatro SRU que se movían según la división sectorial.

La SRU 1 descendió hacia el oeste utilizando una cuerda. La SRU 3 todavía estaba en la cima y parte del personal logró cruzar al punto dos. Mientras tanto, la SRU 4 se encontraba a unos 200 metros del punto de la misión y no encontró un acceso seguro para pasar. Sin embargo, después de coordinarse con el puesto principal, el equipo fue dirigido de regreso al puesto.

«El equipo de logística también ha subido a la cima para dejar equipos y logística para apoyar la continuidad operativa», dijo Arif.

Mientras tanto, para otros acontecimientos recientes, se informó que el equipo estaba visualmente en la cima del Monte Bulusaraung. Estaban listos para evacuar. cadáver La víctima tomó una ruta de escalada después de ser encontrada con restos de avión.

Dijo que actualmente las operaciones SAR todavía están en curso, sin embargo, en condiciones climáticas inciertas y terreno bastante extremo, el equipo se desplegó a través de rutas de escalada.

Desde esta mañana, el equipo SAR se ha enfrentado a fuertes lluvias y niebla espesa con una visibilidad limitada a unos cinco metros en la cima. «Esto tiene un impacto en los movimientos del equipo, incluida la cancelación del descenso vertical, esto es por la seguridad del personal», explicó.