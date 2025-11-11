Hallan al menos 16 cadáveres en cementerio clandestino cerca de Cancún, México







mexicano Las autoridades informaron este lunes del hallazgo de un predio utilizado como fosa clandestina en un poblado cercano al balneario caribeño de Cancún, donde hasta el momento han sido encontrados los restos de al menos 16 personas, aunque aún no han sido identificadas.

Según el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, el sitio estaba ubicado en el poblado de Leona Vicario, 42 kilómetros al oeste de Cancún, y aún faltan cinco puntos de «interés forense» por ser examinados, lo que podría elevar el número de víctimas.

Los restos óseos fueron encontrados en 10 lugares diferentes, cubiertos con cemento y cal viva. México tiene más de 133.000 registrados desaparecido personas, la gran mayoría de ellas desaparecidas en las últimas dos décadas. El hallazgo de este tipo de entierros es común en otras zonas del país, como Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, pero no en Quintana Roo, estado conocido por su turismo.

Sin embargo, la región costera siempre ha tenido presencia del crimen organizado ya que es una zona importante para la venta de drogas y también ha sido un importante punto de entrada ilegal de migrantes.

