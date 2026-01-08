Hallan 456 bolsas con restos humanos cerca del estadio Akron, sede del Mundial 2026

VIVA – Descubrimiento de cientos de bolsas con restos humanos en la zona Estadio AkronJalisco, causó revuelo entre los vecinos ante el evento copa del mundo 2026 en el país.

Está previsto que el Estadio Akron o Estadio Akron en Zapopan sea una de las sedes oficiales Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el descubrimiento de 456 bolsas que contienen restos humanos en el área circundante refuerza las preocupaciones de larga data sobre el predominio del crimen organizado y el empeoramiento de la crisis de personas desaparecidas en el estado de Jalisco.

Este descubrimiento confirma que el problema de las tumbas secretas y la acumulación de casos forenses no se ha resuelto por completo, incluso cuando la atención mundial está empezando a centrarse en la zona.

Desde 2022, los equipos de búsqueda en Jalisco han encontrado constantemente cientos de bolsas que contienen restos humanos alrededor del Estadio Akron. El descubrimiento más reciente se produjo en septiembre de 2025, cuando las familias de las personas desaparecidas, junto con las autoridades locales, llevaron a cabo excavaciones que continuaron hasta noviembre.

Basado en informes tiempos del IB, uno de los puntos con mayor número de hallazgos es en la zona de Las Agujas. En este lugar, los trabajadores de la construcción que estaban construyendo viviendas encontraron alrededor de 290 bolsas que contenían restos humanos.

Mientras tanto, en la zona del cementerio cercana al Estadio Akron se encontraron alrededor de 130 cadáveres entre 2018 y 2022.

Otros hallazgos se registraron en las zonas de Nextipac y Plan de la Noria, con un total de 89 bolsas con restos humanos en el mismo período. En Arroyo Hondo, que también está en Zapopan, se registraron 48 focos.

Estos sitios muestran un patrón de violencia que se prolongó durante años, variando el estado de los cuerpos, desde cuerpos completos, fragmentos hasta esqueletos.

El grupo de búsqueda y las autoridades locales vincularon estos hallazgos con las actividades de un grupo criminal organizado. Se sospecha que los cárteles que operan en la región están detrás de la práctica de desapariciones forzadas y asesinatos. También se han producido amenazas contra el personal forense, lo que refleja la fuerte influencia de los cárteles a la hora de determinar qué cadáveres se pueden encontrar y cuáles permanecen ocultos.

Se dice que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha establecido un dominio significativo, convirtiendo a Jalisco en uno de los centros de violencia en México. Datos oficiales muestran que Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en número de personas desaparecidas, con un total de 14 mil 095 casos registrados. Esta cifra lo pone en línea con otros estados que también tienen altos índices de pérdidas, como el Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León.