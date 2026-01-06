Labuan Bajo, EN VIVO – confirmó el jefe de la Oficina SAR de Maumere, Fathur Rahman cadáver que fue encontrado en aguas de la isla de Komodo, el martes 6 de enero de 2026, fue la tercera víctima del ahogamiento bote Pantalla de moto (KLM) Putri Sakina.

Este hallazgo es un punto importante en buscar realizado por el equipo conjunto SAR. «Después de la verificación por parte del equipo de buceo en el lugar, se confirmó que el cuerpo del barco era el KM Putri Syakinah que tuvo un accidente», dijo Fathur.

Según él, el cuerpo fue encontrado a unas 7,48 millas náuticas (NM) del lugar inicial del incidente. La víctima fue evacuada junto con el cuerpo del barco a Labuan Bajo y trasladada al Hospital Regional de Merombok para su posterior procesamiento.

«Después de encontrar una víctima, el equipo SAR realizó inmersiones en el casco del barco para buscar otras, pero fue en vano», dijo Fathur.

El proceso de identificación del cuerpo está a cargo de un equipo de la policía de West Manggarai y del hospital regional de Merombok. Las autoridades continúan trabajando para garantizar que se encuentre a todas las víctimas de la tragedia del hundimiento del KLM Putri Sakina.

Como se informó anteriormente, el Equipo Conjunto SAR prorrogó la operación de búsqueda de víctimas del hundimiento del barco turístico KM Putri Sakinah durante los próximos tres días, tras el descubrimiento de cadáveres. entrenador Valencia FC de España, Martín Carreras Fernando. La búsqueda ampliada se centra en encontrar a los dos hijos de Martin que aún están desaparecidos.

Esta decisión se tomó después de que el equipo llevara a cabo una evaluación exhaustiva del desarrollo de las operaciones SAR y los hallazgos en el campo. El jefe de la Oficina SAR de Maumere como Coordinador de la Misión SAR (SMC) dijo que todavía había señales que podrían permitir encontrar a otras víctimas.

«Con base en los resultados de la evaluación, llevaremos a cabo la búsqueda nuevamente durante los próximos 3 días de acuerdo con la Ley Número 29 sobre Búsqueda y Rescate que una vez que haya signos de víctimas, nuestras operaciones SAR se reabrirán», dijo el jefe de la Oficina SAR de Maumere en una conferencia de prensa el domingo 4 de enero de 2026 por la noche.

Esta prórroga es la segunda, después de que anteriormente la operación de búsqueda se extendiera del 2 al 4 de enero de 2026, tras superar el límite de tiempo de búsqueda estándar de siete días.

Con tiempo adicional hasta el 6 de enero de 2026, el Equipo Conjunto SAR centrará sus búsquedas en las aguas entre la isla Serai y la isla Rinca, a unos dos kilómetros del lugar donde se hundió el barco.