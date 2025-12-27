Hallados fragmentos de barco, pero una familia de extranjeros españoles que se ahogaron en Labuan Bajo sigue desaparecida

Manggarai Occidental, VIVA – Segundo día de operación de búsqueda de cuatro extranjeros (Hacer) origen Español víctima de ahogamiento Bote Tour Princesa Sakinah en las Aguas de la Isla Padar, Labuán BajoEast Nusa Tenggara, muestra avances.

El Equipo Conjunto SAR logró encontrar elementos y fragmentos del casco del barco que se pensaba que provenían del KM Putri Sakinah.

El jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate (SAR) de Maumere, así como el Coordinador de la Misión de Búsqueda y Rescate (SMC), Fathur Rahman, explicó que el segundo día de búsqueda se llevó a cabo mediante el despliegue de varios barcos, como el West Manggarai SAR Post RIB Ship, Labuan Bajo KSOP Sea Rider, Lanal Maumere RIB, NTT Regional Police Ditpolair RIB y NTT Regional Police Ditpolair KPC Ship.

«Como resultado de la búsqueda alrededor del lugar del incidente desde la mañana hasta las 18:00 WITA, el equipo SAR encontró un cilindro de gas perteneciente a KM Putri Sakinah a las 09:45 WITA, pedazos de restos del barco a las 09:57 WITA y el cuerpo de la habitación del capitán a las 12:35 WITA. Todos estos hallazgos estaban dentro de un radio de 5 millas náuticas desde el lugar del incidente», dijo Fatur Rahman, el sábado 12 de diciembre. 27 2025.

«Aunque la búsqueda se enfrentó a desafíos como olas altas (0,25-1,5 metros), fuertes corrientes y fuertes lluvias, el entusiasmo del Equipo Conjunto SAR nunca decayó. La búsqueda de los cuatro extranjeros españoles continuará al tercer día», dijo.

Además de encontrar fragmentos de barco, el equipo SAR también volvió a verificar los datos del manifiesto de KM Putri Sakinah. Hay mejoras en los datos de cuatro víctimas que no han sido encontradas. Inicialmente denominados marido, mujer y dos hijos, los datos se revisaron para incluir a un padre y tres hijos. Mientras tanto, la esposa y una hija de la víctima sobrevivieron al incidente.

Se sabe que el KM Putri Sakinah transportaba a 11 pasajeros, entre ellos seis turistas extranjeros de España, cuatro miembros de la tripulación y un guía turístico. El barco realizó previamente un viaje turístico a la isla Kalong en el Parque Nacional Komodo antes de dirigirse a la isla Padar para realizar una caminata el sábado por la mañana.

Pero desafortunadamente, al entrar en el estrecho de Padar, el motor del barco sufrió daños, lo que provocó que el barco hundir el viernes 26 de diciembre de 2025 por la noche a las 20.30 horas WITA.