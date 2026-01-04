Hallado el cuerpo del entrenador del Valencia, la búsqueda de dos niños se prolonga por 3 días más

Labuan Bajo, EN VIVO – El Equipo Conjunto SAR ha ampliado la operación de búsqueda de las víctimas del hundimiento del barco turístico KM Putri Sakinah durante los próximos tres días, tras el descubrimiento de cadáveres entrenador valenciano FC de España, Martín Carreras Fernando. La búsqueda ampliada se centra en encontrar a los dos hijos de Martin que aún están desaparecidos.

Esta decisión se tomó después de que el equipo llevara a cabo una evaluación exhaustiva del desarrollo de las operaciones SAR y los hallazgos en el campo. El jefe de la Oficina SAR de Maumere como Coordinador de la Misión SAR (SMC) dijo que todavía había señales que podrían permitir encontrar a otras víctimas.



Entrenador del Valencia FC encontrado muerto tras 10 días de búsqueda Foto : Vera Bahali/tvOne/Labuan Bajo

«Con base en los resultados de la evaluación, llevaremos a cabo la búsqueda nuevamente durante los próximos 3 días de acuerdo con la Ley Número 29 sobre Búsqueda y Rescate que una vez que haya signos de víctimas, nuestras operaciones SAR se reabrirán», dijo el jefe de la Oficina SAR de Maumere en una conferencia de prensa, el domingo (1/4/2026) por la noche.

Esta prórroga es la segunda, después de que anteriormente la operación de búsqueda se extendiera del 2 al 4 de enero de 2026, tras superar el límite de tiempo de búsqueda estándar de siete días.

Con tiempo adicional hasta el 6 de enero de 2026, el Equipo Conjunto SAR centrará sus búsquedas en las aguas entre la isla Serai y la isla Rinca, a unos dos kilómetros del lugar donde se hundió el barco.

«Estamos siguiendo el movimiento de la corriente que llevó a la segunda víctima entre la isla Serai y la isla Rinca», explicó Fathur Rahman.

Encontrado el entrenador del Valencia, todavía se buscan dos niños

En la tragedia del hundimiento del KM Putri Sakinah el 26 de diciembre de 2025, el Equipo Conjunto SAR encontró el cuerpo de Martín Carreras Fernando el domingo por la mañana (4/1). La víctima fue encontrada flotando en las coordenadas 8°36’32.58″S – 119°36’32.22″E, o alrededor de 1,13 millas náuticas (unos 2 kilómetros) del punto donde se hundió el barco.

Previamente, el 29 de diciembre de 2025, el equipo SAR también encontró el cuerpo de una niña que luego fue identificada como Martínes Ortuño María Lía (12), hija de Martín Fernando.

Con el hallazgo de Martín, se sigue buscando a los otros dos hijos del técnico del Valencia.

«A continuación, el equipo realizará otra búsqueda según el punto donde se encontró la última víctima», concluyó Fathur Rahman.

Una breve cronología de la tragedia de KM Putri Sakinah

Como se informó anteriormente, Martín Carreras Fernando estaba de vacaciones en Labuan Bajo con su esposa Mar Martínez Ortuno y sus cuatro hijos, a saber, Martín García Mateo, Martines Ortuno María Lia, Martines Ortuno Enrique Javier y Ortuno Andrea. Esta familia española pasó las vacaciones de Navidad y Año Nuevo visitando varios destinos en el Parque Nacional de Komodo.