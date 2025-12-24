Hallada la caja negra del avión privado estrellado que mató al jefe del Estado Mayor del ejército libio

ankara – Equipo de rescate turco logró encontrar caja negra y una grabadora de voz en la cabina entre los restos del fatal accidente de un avión privado Jefe de Estado Mayor del Ejército Libia El general Mohammed al-Haddad y varios otros oficiales militares, dijo el ministro del Interior, Turkiye Ali Yerlikaya.

Yerlikaya dijo que el área de escombros del accidente se extendía sobre un área de unos tres kilómetros cuadrados. La caja negra fue descubierta el miércoles por la mañana temprano y muestra el alcance de la destrucción causada por el incidente.

«Según el trabajo del equipo del Centro de Investigación de Seguridad en el Transporte del Ministerio de Transporte e Infraestructura en el lugar del incidente, la grabadora de voz del avión fue encontrada a las 02:45 hora local y la caja negra fue recuperada a las 03:20», dijo Yerlikaya. anadoluMiércoles 24 de diciembre de 2025.

Agregó que el proceso de inspección y evaluación de los dos dispositivos ha comenzado a revelar de manera exhaustiva y objetiva la causa del accidente.

Un total de 408 efectivos fueron desplegados en operaciones de búsqueda e investigación en el lugar, apoyados por 103 vehículos terrestres y siete vehículos aéreos, dijo Yerlikaya.

También dijo que una delegación libia de 22 miembros había llegado a Ankara. La delegación estaba formada por cinco miembros de la familia de la víctima, representantes del Ministerio de Defensa de Libia y funcionarios del Ministerio del Interior.

«También queremos saber la causa de este accidente, pero los datos de la caja negra y la grabadora de voz lo explicarán todo, y los resultados serán transmitidos a las autoridades pertinentes», dijo Yerlikaya.

El Ministro del Interior de Turkiye expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, así como al gobierno y al pueblo libios, calificando el incidente como un accidente trágico.

Anteriormente, Yerlikaya declaró que los restos de un avión comercial Falcon 50 que despegó del aeropuerto Esenboga de Ankara hacia Trípoli fueron encontrados por un equipo de gendarmería a unos dos kilómetros al sur de la aldea de Kesikkavak, distrito de Haymana, provincia de Ankara.

El Gobierno de Unidad Nacional de Libia ha declarado tres días de duelo nacional tras la muerte del Jefe del Estado Mayor del Ejército libio y de altos oficiales militares en el accidente.