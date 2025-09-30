Halal Indo 2025, el Ministerio de Industria superó un compromiso de inversión de IDR 7.2 billones

Yakarta, Viva – El Ministerio de Industria ha registrado inversión sector halal Hasta Rp7.2 billones en la exposición del Festival Industrial Halal Indo 2025 X. El evento se llevó a cabo del 25 al 28 de septiembre en Tangerang, Banten.

Reveló el Ministro de Industria (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, su partido notó la participación de 346 expositores desde el hogar y el extranjero. Este número aumentó un 14,6 por ciento en comparación con el año pasado a la que asistieron 302 participantes.

«El festival industrial Halal Indo 2025 x es un momento importante para probar la preparación industria Halal en el país será más desarrollada y competitividad global. A través de esta actividad, también hemos abierto oportunidades de cooperación internacional «, dijo Agus Gumiwang en Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Además, continuó este año también atrajo visitas a más de 27 mil visitantes, esta cifra aumentó un 230 por ciento respecto al año anterior al que asistieron 12 mil visitantes. Mientras tenga lugar esta exposición, el valor de la transacción generado a través de Rp7.7 mil millones ha volado cinco veces desde 2024 que alcanzó Rp1.3 mil millones.

En cuanto a los compromisos de inversión en el evento Halal Indo 2025, alcanzó RP7.2 billones, un 20 por ciento más en comparación con el año pasado, lo que ascendió a RP6 billones. Este valor incluye la cooperación en la construcción de la infraestructura industrial halal, el desarrollo de la industria halal en la región, así como la promoción de la industria halal a nivel mundial.

Además, esta actividad también registró logros importantes en forma de cooperación a través de la firma de un memorando de comprensión (MOU) entre Indonesia y varios países asociados. El acuerdo incluye el campo del desarrollo de la industria halal, la promoción, los estudios comparativos e innovaciones en la industria halal.

En esta ocasión, el fortalecimiento de la colaboración se llevó a cabo entre Indonesia-China a través de la cooperación de MoU en el desarrollo de la industria halal con FDSA China, así como la cooperación de Indonesia-Kirguxstan a través del registro de discusión (ROD) en el desarrollo de la industria halal con el Ministerio de Economía y el Comercio de la República de Kirgyzstan.

«Esta exposición no es solo un evento promocional para la industria halal en el país, sino que se convierte en un espacio de colaboración global. El memorando de comprensión producida ha mostrado confianza internacional en la industria halal indonesia. Esperamos que este compromiso pueda fortalecer la contribución de la industria halal al crecimiento económico nacional», dijo el ministro de la industria nuevamente.

Además, el Festival Industrial Halal Indo 2025 X también produce otra cooperación, a saber, entre el Centro de la Industria Halal del Ministerio de Industria y el Instituto de Examen Halal (LPH) en el contexto de la implementación de la facilitación de certificación Halal para pequeñas industrias (IK).

Se espera que esta cooperación pueda prepararse para el IK para tratar las obligaciones de certificación Halal y ampliar el acceso al mercado.

Mientras tanto, el Secretario General del Ministerio de Industria Eko Cahyanto explicó que el entusiasmo de los visitantes había mostrado un alto optimismo hacia la dirección del desarrollo del ecosistema industrial halal nacional.

«La sinergia que se establece entre el gobierno, los actores de la industria, la comunidad y otras partes son puntos importantes para construir una industria halal nacional dura e inclusiva», dijo.

Con el final de la serie del Festival Industrial Halal Indo 2025 X, enfatizando el compromiso del Ministerio de Industria para fortalecer la competitividad de la industria nacional de Halal para enfrentar desafíos globales al tiempo que se expande el acceso al mercado.