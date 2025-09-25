Hajj Journey no se trata solo del servicio

Yakarta, Viva – Viaje haji Siempre sea un momento importante que los musulmanes estén esperando en todo el mundo. Cada año, millones congregación Reúnase en Tierra Santa para realizar este quinto pilar islámico.

Sin embargo, la peregrinación no siempre se separa de varios problemas. A partir de la cuota limitada, los servicios que no se distribuyen uniformemente, a los casos de fraude que son perjudiciales para los posgrados posibles a menudo están en el centro de atención pública.

En Indonesia, varios casos de peregrinación y viajeros problemáticos de peregrinación han causado grandes pérdidas para la comunidad. Este incidente condujo a las demandas de que hubo cambios significativos en la gobernanza de la peregrinación.

El gobierno continúa tratando de endurecer las regulaciones y aumentar la supervisión. El objetivo es que cada congregación prospectiva pueda sufrir la peregrinación de manera segura, ordenada y como se esperaba.

Además del gobierno, el papel de los organizadores de Hajj y Umrah también se considera importante. Se convierten en los principales socios para garantizar la comodidad, la seguridad y la profunda experiencia espiritual para los invitados de Dios.

PT Rania Almutamayizah Travel busca responder esto, anunciando una transformación fundamental centrada en un objetivo: crear un futuro mejor para cada musulmán en Indonesia.

Rania ya no solo habla sobre los servicios existentes, sino sobre la experiencia que se sentirá, la conveniencia que se obtendrá y la solemnidad que se realizará para cada congregación.

En línea con el espíritu de esta reforma, la Compañía también acogió a dar la bienvenida a la presencia de KH Mochamad Irfan Yusuf Hasyim como ministro y Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak como viceministro de Hajj y Umrah.

«La peregrinación es el pico de las llamadas espirituales, y creemos que el futuro debe ser mejor, más fácil y conmovedor para todos», dijo entre Helmi, CEO de PT Rania Almutamayizah Travel, citado de la declaración oficial el jueves 25 de septiembre de 2025.