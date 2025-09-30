Yakarta, Viva – Implementación de la adoración Haji 2026 Utilizará un nuevo esquema. El gobierno solo apunta a Dos syarikah (Compañía de proveedores de servicios de Jamaah) en Arabia Saudita, de los ocho anteriores. Esta política se considera capaz de reducir los costos de viaje al tiempo que garantiza una gobernanza más transparente.

El viceministro (Wamen) Hajj y Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, revelaron que esta eficiencia inmediatamente tuvo un impacto en las tarifas de servicio.

«Alhamdulillah, las tarifas de servicio administradas por Syarikah estaban presionando con éxito a más de 200 riyals. De los 2.300 riyals anteriores, este año a 2,100 riyals sin extorsión y sin manipulación», dijo Dahnil en Yakarta, martes (30/9/2025).

Moch Irfan Yusuf (Centro) y Dahnil Anzar (izquierda) fueron nombrados ministro y viceministro de Hajj y Umrah Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Los dos Syarikah designados fueron Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company para el servicio de peregrinos y Albait Guest. Ambos fueron elegidos a través de un proceso de subasta ajustada que originalmente fue seguido por más de 150 empresas.

«La sílaba que sigue la selección de más de 150 sílabas. En el proceso de subasta y todo tipo de seleccionado, había 50, y luego hubo alrededor de 20, y luego el último fue cuatro, y el último se seleccionará dos sílabas», dijo Dahnil.

Además de reducir el número de syarikah, el gobierno también implementó un contrato a largo plazo. Si anteriormente el contrato se lleva a cabo cada año, ahora es de varios años con una duración de tres años a la vez.

«El contrato ya no es anual, sino inmediatamente tres años. Esto es para evitar las prácticas de manipulación y retroalimentación negativa en el proceso de subasta de Syarikah en Arabia Saudita», explicó Dahnil.

Según él, este paso es parte de una reforma integral en el gobierno de Hajj y Umrah. Los principios de eficiencia, responsabilidad y servicios óptimos para los peregrinos son el enfoque principal.

«Estamos comprometidos a garantizar que la implementación de la peregrinación sea más profesional, eficiente y libre de intereses que sean perjudiciales para los peregrinos», dijo.

Esta nueva política comenzará a implementarse en la temporada 2026 del Hajj y se convierte en la base de la regulación logística para el alojamiento de los peregrinos indonesios en la Tierra Santa. (ENTRE)