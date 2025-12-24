Haji Isam envía 16 excavadoras para ayudar a acelerar la restauración de Aceh

Jacarta – PT Jhonlin Group dirigido por Andi Syamsuddin Arsyad o generalmente conocido como Haji Isam enviado 16 unidades excavador para ayudar a acelerar el manejo post-desastre inundación De Aceh. El Grupo PT Jhonlin también envió 3 camiones de transporte para apoyar el proceso de normalización de las zonas afectadas por las inundaciones en Aceh.

Jhonlin Group Peduli Aceh envió 10 unidades de excavadoras y 3 unidades de camiones de transporte para acelerar el manejo después del desastre de la inundación desde el puerto de Kolinlamil (comando militar marítimo) Tanjung Priuk, en el norte de Yakarta, el martes 23 de diciembre y está previsto que llegue a Aceh el viernes 26 de diciembre de 2025.

«La ayuda para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por el desastre en Aceh pronto mejorará», afirmó Haji Isam, citado el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, el representante del Grupo Jhonlin, Fikri Pohan, expresó sus condolencias por la catástrofe de las inundaciones que afectó a Aceh. Fikri Pohan espera que 16 unidades de equipos occidentales y 3 unidades de camiones de transporte puedan ayudar al máximo a acelerar la gestión de desastres.

«Esperemos que Aceh se recupere pronto. Nuestras oraciones están con nuestros hermanos y hermanas afectados», añadió.

Se sabe que el impacto de las inundaciones y deslizamientos de tierra que azotaron varias zonas de Sumatra continúa extendiéndose.

Según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), hasta el martes 24 de diciembre de 2025 a las 11.15 horas, el número de víctimas que murieron había llegado a 1.106 personas.

Además, 175 personas siguen desaparecidas y unas 7.000 resultaron heridas. La propia Aceh es una de las zonas más afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra.