Haim lo mata en el final de la gira ‘I Quit’ en California: reseña del concierto

Haimfinal de la gira el sábado por la noche en el Cuenco de santa bárbara estaba lleno de garantías. En primer lugar, fue bueno ver con certeza que la cabeza de Alana Haim se ve bien y completamente intacta, después, bueno, ya sabes. En segundo lugar, la banda suena mejor que bien. Las únicas marcas de petardo que quedaron en alguien fueron las de los casi 5,000 clientes que desafiaron una de las brisas oceánicas más refrescantes y moderadas que California tiene para ofrecer para ver quizás todavía el mejor grupo local que California ha tenido para ofrecer en los últimos años. Parafraseando a su frecuente cómplice, Paul Thomas Anderson: ¡Un éxito tras otro! En serio.

Si hay algo que agregar sobre el tema de las garantías que no tenga nada que ver con las heridas en la cabeza, sería cómo se traduciría en vivo el cuarto y más reciente álbum de la banda, “I Quit”. Si estuviera pensando demasiado en ese tipo de cosas y tratando de pronosticarlas, podría tener dudas sobre cómo podría resultar. Por un lado, “I Quit” representa un nuevo paso para el trío hermano al sonar tanto como una banda de rock real en disco como lo hacen en concierto, con más guitarras y menos dependencia de la electrónica o loops de álbumes anteriores. ¿Una receta para seguir rockeando, como si Haim alguna vez la necesitara? Parecería que así hubiera sido el augurio.

Por otro lado, “I Quit” es un álbum al que se le puso ese título por una razón, y no sólo porque suene un poco gracioso. Se trata en gran medida de ajustes de cuentas que parecen caminos hacia salidas inciertas, por lo que el tono es bastante contemplativo. (Aunque se aseguraron de incluir algunos temas bailables y/o lascivos para fermentar las cosas). En pocas palabras, en un año con un montón de álbumes de divorcio bastante sólidos, esto se siente como si fuera eso para la cantautora principal Danielle Haim. No importa que en realidad ella no estuviera casada; Lo que está en juego en las canciones y la seriedad con la que abordan la salida de algo a largo plazo están en ese nivel. Entonces, tal vez, solo tal vez, puedas imaginar que un set en vivo construido alrededor de ese nuevo material se sienta un poco más pesado de lo que estamos acostumbrados de las hermanas.

No fue así. Haim logró montar un espectáculo que se sintió 95% alegre y al mismo tiempo honrar la integridad de las nuevas canciones que profundizan emocionalmente. Probablemente no viviremos para ver el día en que Haim ofrezca algo más que un concierto alegre y alegre, siempre y cuando el acto todavía incluya a la hermana de la izquierda, Alana, actuando como animadora designada, y a la hermana de la derecha, Este, siendo lo suficientemente expresiva para toda una familia extendida. En el centro más tranquilo de ese ligero caos está Danielle, un poco más reservada, que «no habla», como Alana declaró divertidamente en un momento de una broma desequilibrada. Danielle no es realmente la Teller del grupo (sí usa sus palabras), pero da la sensación de que preferiría no hacer introducciones de canciones que podrían requerir que explique de qué se tratan sus canciones cuando simplemente podría estar cantándolas. Y explicándolos con algunos agradables solos de guitarra que arrancan la cara. Todo es muy cómico de una manera que todavía deja espacio para habilidades reales y catarsis emocional real.

Los principales accesorios se deben al inteligente diseño de producción de la gira, que ha sido concebido de una manera que a veces provoca grandes risas y otras veces establece de manera más sutil los temas del material sin que los miembros de la banda tengan que hablar tanto. Se trataba de varias pantallas, comenzando con un teletipo al estilo de Times Square que recorría la parte superior del escenario y que incluía mensajes con letras mayúsculas rojas de la vieja escuela que se desplazaban de derecha a izquierda. A mitad del programa, el ticker había desarrollado su propia personalidad y estaba conversando con las hermanas como «el oráculo», ofreciendo respuestas al estilo Magic 8 Ball a preguntas sobre, por ejemplo, si irían de fiesta a Goleta más adelante.

Pero en la primera y última parte del programa, la pantalla mostraba principalmente mensajes de «Renuncio» relacionados con las canciones que estaban a punto de interpretarse, o con una gran cantidad de significados positivos que podrían extraerse de una frase que sonaba tan negativa. Como: «Dejé de disculparme». «Dejé de arrepentirme». «Dejé a los malos besadores». “Dejé la envidia”. «Dejé de decir que estoy bien». «Dejé tu mierda.» «Dejé de mentirte a ti mismo». Y, en el lado más ingenioso, «Dejé la ropa», justo antes de que Danielle cantara «All Over Me», un valor atípico en el nuevo álbum que puede considerarse la canción más lujuriosa de la banda y que, en su catálogo sexualmente intímido, dice algo. Además: «I quit winter», que cualquier fan habría sabido que era una transición LOL a «Summer Girl», su canción que más nos hace sentir bien (lo cual también es decir algo).

Danielle Haim y Este Haim de Haim actúan en el escenario del Parque durante el cuarto día del festival de Glastonbury 2025. helechos rojos

Hubo otros detalles agradables relacionados con las pantallas. Como una especie de reloj digital de intermedio que mantenía a la audiencia al tanto de qué porcentaje del tiempo entre series se había consumido. (La forma en que de repente comenzó a correr al 100% justo antes de que sonara la banda sugirió que el reloj puede no ser completamente preciso como el de Seiko, pero lo que cuenta es la idea divertida). Las pantallas también se usaron para algunos propósitos más agradablemente abstractos, como abrir una ventana central al comienzo de la primera canción para mostrar a Danielle cantando y rasgueando de forma aislada, y luego abriendo ventanas digitales similares a ambos lados para Alana y Este. Una pantalla superior más grande permitió primeros planos panorámicos en blanco y negro, y también tomas de la multitud de algunas de las damas en el frente del foso intercambiando dedos medios de apoyo mutuo con las mujeres en el escenario, como era apropiado para la canción en ese momento.

Como es habitual, Danielle obtuvo las partes instrumentales más llamativas de la noche, desde tocar una guitarra fuzz seria hasta el segmento de mitad del espectáculo en el que ella toca la batería. (El trío tiene dos músicos suplementarios, identificados como Nick y Ryan, quienes refuerzan y reemplazan múltiples instrumentos según sea necesario). De los tres, Este es la que está más anclada a un solo instrumento, su bajo cada vez más grueso, pero incluso ella lo anotó al final de “In It” para unirse al número inevitable en cualquier concierto de Haim donde los tres golpean simultáneamente los timbales. (Fue su único movimiento sincronizado; en esta gira, eliminaron el momento de baile coreografiado que solían incorporar). La sensación de que los tres pueden intercambiar instrumentos y lo harán es parte de la diversión: como declararon descarada y definitivamente hace un álbum, son mujeres en la musica. Verdadero.

Este obtuvo un número vocal solista en el modo soul-emo con “Cry” del último álbum, seguido de Alana obteniendo un número completo para ella misma (la primera vez que eso sucede en una gira, señaló) con el disco-y “Spinning”. (Conseguir que la multitud mayor en los asientos superiores fijos en Santa Bárbara hiciera movimientos de participación de la audiencia fue difícil, pero los jóvenes en la pista estaban dispuestos a seguir a donde Alana quisiera llevar). Pero no es como si nunca hubiéramos escuchado la voz de Alana sin ese nuevo espacio de atención para ella. Haim tiene algunos temas en el programa en los que cada una intercambia la voz principal, como su himno acústico de hermandad “Hallelujah” y el nuevo “Blood on the Street” con sabor country. Incluso diseñado como un canto grupal, ese último número le permitió a Danielle uno de sus momentos más expresivos de la noche. Después de un peculiar solo de guitarra de blues, cuando llegó al verso final, comenzó a hacer riffs de la letra de la canción, con fingida ira. «Era ¿INJUSTO?… ¿YO?“Hacerla dejar de lado su habitual calma y representar un poco del psicodrama latente de las canciones por unos momentos fue una alegría.

A pesar de toda la diversión y los juegos en un show de Haim, es bueno tener esos pocos momentos que refuerzan que, especialmente en el disco, no siempre están bromeando. Aprecié la forma en que el espectáculo fue rematado con algunas de las canciones de ruptura tentativas pero duras del último álbum, a pesar de que la regla habitual de una gira sería comenzar y terminar con los grandes éxitos. Como abridor, “Gone” fue bastante agitador, con sus cables de alimentación y su actitud lenta (y la interpolación de “Freedom” de George Michael). Y fue sorprendente verlos cerrar el bis con “Down to Be Wrong”, una especie de slammer de medio tiempo que llega justo a la mitad del último álbum. Cuando lo escuchaste aterrizar allí, tenía sentido: hay algo profundo y sorprendentemente himno en escuchar a Danielle, sobre un fuerte rasgueo eléctrico, cantar las simples palabras: «Dispuesto a equivocarse / No es necesario tener razón». No es necesario ser correcto en todo momento, cuando es necesario tomar algún tipo de acción; eso realmente podría contar como una sabiduría luchadora y ganada con tanto esfuerzo para enviar a una multitud a casa reflexionando sobre su despedida.

El nombre de este road show era, por supuesto, “I Quit Tour”, por lo que tal vez no tuvo nada que ver con que fuera el final de la gira que, al final de la noche, ese símbolo detrás del escenario declaraba brillantemente: “HAIM QUITS”. Un buen chiste, en una noche en la que hubo muchos de ellos. Pero subrayó cuánto pasaron la última noche de su salida sonando todo lo contrario de resignados.