Hailee Steinfeld en la escena de los pecadores virales, MCU Future y Spider-Verse

Hailee Steinfeld ya no tiene que demostrar su valía.

Cuando Steinfeld entra en una habitación con la sincera compostura que proviene de la experiencia después de casi dos décadas en Hollywood, se lleva con una tranquila confianza. Pero últimamente, ha tenido que adaptarse a algo nuevo: extraños gritando citas de películas explícitas en público, específicamente, la de su exitosa película Vampire-Horror «Pecadores. »

¿Qué línea podrías preguntar? «Te escuché fuerte y claro, pero luego te metiste la lengua en mi cooze y me follaste con tanta fuerza que pensé que cambiaste de opinión».

Sí, ese.

«Te respeto y te aprecio», dice con una sonrisa, reflexionando sobre la recepción viral de su película y respondiendo a los fanáticos que se la citan en la calle. «Sé lo que es la línea. No tienes que decirme. A la gente le gusta mencionar ciertos momentos en esa película, ciertas líneas. Eso siempre es incómodo en el mercado o en público».

Esa «línea» no necesita explicación para los fanáticos de Warner Bros. ‘ Southern Gothic Epic, que ha dominado la conversación cultural desde su lanzamiento de primavera. El momento, entregado por el personaje de Steinfeld, Mary en una plataforma húmeda de trenes de Nueva Orleans, fue recortada, memed y reproducida en Tiktok, encendiendo piezas de pensamiento y parodias por igual.

Steinfeld le dice Variedad‘s Podcast de circuito de premios que ella no vio venir ese tipo de recepción. «Ciertamente no esperaba esa línea, o ninguna de las líneas con las que la gente realmente corrió de Mary, para explotar como lo hicieron», dice en el episodio de esta semana. «Nunca esperas que exploten estas cosas … y siempre es muy interesante ver con qué la gente toma con ellos y corre».

En este episodio de la Variedad El podcast del circuito de premios, Steinfeld, analiza su experiencia trabajando con el cineasta nominado al Oscar en «Sinners», uno de los mayores éxitos del año y los contendientes de premios más innegables de esta próxima temporada. También reflexiona sobre su primera nominación al Oscar hace 15 años para «True Grit» y se burla de los bits de «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse» y si regresará al Universo Cinematográfico de Marvel como Kate Bishop.

También en este episodio: Tonatiuh, The Breakout Star del musical «Kiss of the Spider Woman» del escritor y director Bill Condon. ¡Escucha a continuación!

Lea los extractos de la versión editada y condensada a continuación.

Hailee Steinfeld, «Sinners» (Warner Bros. / Cortesía de Everett Collection) © Warner Bros/Cortesía Everett Collection

Tu línea en «pecadores» fue muy viral. ¿Cómo estaba filmando esa escena y esperabas que explotara?

Para empezar, no sé si alguna vez esperas que nada explote como lo hacen. Siempre es muy interesante ver con qué la gente toma con ellos y corre.

Cuando leo un guión, siempre hay una escena o dos en la que te oriérasis para perros o círculo rojo. Esa es la colina para escalar. Es lo desalentador lo que te come vivo hasta que lo disparas. Esperaba que no filmáramos esa escena demasiado pronto, así que tendría tiempo para sentirme basado en dónde estaba el personaje. Y efectivamente, lo filmamos primero.

Estábamos filmando en Nueva Orleans durante la temporada de huracanes, por lo que todo se movió. Recibí una llamada que habían levantado esa escena, una de las dos que pensé que ahorraríamos para el final. Fue lo primero que Michael [B. Jordan] Y me disparé juntos. Pensé que necesitaba tiempo con él, con Ryan [Coogler]para construir una relación. Pero en realidad funcionó: para entonces, nuestros personajes habían vivido algunos de los recuerdos a los que nos referimos en la película. Era casi como si lo hiciéramos en reversa, pero de una manera excelente.

Estábamos luchando contra la luz como locos ese día, así que no hicimos muchas tomas. La cámara estaba rodando todo el tiempo que pudiera, obteniendo lo más posible antes de que la revista se agotara. Definitivamente no esperaba que esa línea, o ninguna de las líneas de Mary, explotara como lo hicieron. Pero ahí está.

Hay un detalle más que amo. Ruth E. Carter, nuestra diseñadora de vestuario y yo hicimos un cambio de último minuto. Había un vestido rojo que originalmente imaginaba para esa escena, esta ardiente entrada del tren. Pero Ryan dijo: «¿Qué pasa si está en un tono de malva bonito y pálido? Hace lo que dice aún más inesperado». Y tenía razón. Cambió la energía por completo.

¿Cómo ha estado tratando con los fanáticos que te citan esa línea?

Oh Dios. Ha habido un par de momentos: a la gente le gusta mencionar ciertas líneas en la película, especialmente esa. Eso es siempre … sí, incómodo. Como, te respeto y te aprecio, pero sé cuál es la línea. No tienes que decirme. Especialmente cuando alguien cercano no lo sabe, puede ser extraño rápido.

Contribuyó a la banda sonora de «pecadores» después de pasar de la música. ¿Cómo fue eso?

Fue un momento perfecto para el círculo completo. Hace unos años, tomé una decisión consciente de alejarme de la música. Eso afectó lo que estábamos pensando en términos de que yo cantara en la película. Pero para cuando se hizo, contribuir a la banda sonora fue solo un hermoso recordatorio de por qué me encanta hacer música.

Siempre quise crear música desde un lugar de propósito y narración de historias, y eso comenzó para mí a través del cine. Estar de vuelta en el estudio con Ludwig Göransson, que ha estado en mi lista de deseos desde que tenía 17 años, fue surrealista.

Escribiendo la canción, seguí preguntando: «¿Es esto desde mi perspectiva o desde Mary’s?» Se convirtió en ambos. Y tuve la ventaja de conocerla profundamente.

También tuve que estar con tanto talento increíble. Millas de observación [Caton] recoge una guitarra y solo sé magia – Fue inspirador. Todo ese entorno repletó algo en mí.

¿Podrías verte en un musical Coogler?

Escucha, absolutamente. Secretamente deseo que Ryan haga algo, nunca, todo el tiempo, podría ser parte de eso.

Hablemos de su nominación al Oscar por «verdadero arena». ¿Qué recuerdas de esa mañana?

Oh hombre, se siente como hace un millón de años y como si sucediera ayer. Nunca olvidaré esa mañana. Mi madre había estado tratando tanto de protegerme: no quería que supiera cuándo se anunciaron las nominaciones.

Me desperté con ella gritando desde la otra habitación, y mi hermano y mis padres corrieron con flores. Fue surrealista. Pedí panqueques de chispas de chocolate en el camino a las cuatro estaciones.

Todo ese año fue salvaje. Envolvimos la película, y salió como 14 segundos después. Estaba volando en todas partes, haciendo prensa por primera vez, y escuchando hablar sobre premios constantemente. Fue mucho. Todavía siento que le debo todo a ese elenco y al equipo.

¿Cómo se dio forma esa experiencia a cómo navega por la industria hoy?

Creo que esas realizaciones me golpearon más a medida que envejezco. Después de los Oscar, hubo una decisión consciente de detenerse. Nunca le pusimos un plazo específico, pero necesitaba recibir un ritmo y pensar en lo que sería lo siguiente.

Con el tiempo, he aprendido cómo el impulso es algo real: quieres seguir adelante, por lo que dices que sí a personas excelentes y excelentes guiones. Pero realmente no me detuve durante años. La pandemia y las huelgas me hicieron mirar la vida fuera del trabajo. Fue aterrador y liberador. En este negocio, nunca dejas de demostrarte a ti mismo, y me encanta … y a veces lo odio. No hay dos días iguales. Y yo también me encanta.

¿Cómo ha dado forma a su matrimonio con Josh Allen tu vida cotidiana y cómo está su nariz?

Su nariz es buena. Lo que hacemos es muy impredecible, y su trabajo está en un horario tan estricto. Así que en realidad es una bendición: trato de organizar mi tiempo para poder estar donde está. En esta época del año, puedo agacharme, reducir la velocidad, apoyarlo y vivir la vida. Cuando llegue la temporada baja, es tiempo para mí.

Nunca antes había vivido esta parte de la vida, fuera de mi trabajo. He mejorado mucho para comprender lo que significa reducir la velocidad y compartir eso con alguien. Esa es la mejor cosa.

Los fanáticos de Marvel siempre tienen curiosidad sobre cuál es el estado de Kate Bishop y esa misteriosa lista de IMDB para «Campeones».

¡Vi eso! ¿Me estás diciendo que alguien puede actualizar IMDB ahora? Porque una parte de mí era como: «¿Es este alguien al azar simplemente tirando cosas? ¿O alguien que sabe algo?»

En cuanto a Marvel, siempre estoy esperando por teléfono. Amo a esa familia. Estoy muy agradecido de ser parte de eso. Cada vez que me necesitan, saben dónde encontrarme.

También estás de vuelta como Gwen Stacy en «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse». ¿Qué nos puedes decir?

Estamos en eso. A veces me pregunto si algo se deseche, porque he dicho la palabra «millas» de muchas maneras y tonos diferentes, probablemente tengan toda una biblioteca.

Pero el proceso cambia constantemente. Nunca obtienes el guión completo en la parte superior. Evoluciona. Y eso hace que sea tan loco y divertido ser parte.

¿Qué consejo tienes para los jóvenes que intentan entrar en la industria?

Hazlo. Hazlo. Ya sea por trabajo o por diversión, con suerte ambos. Este trabajo rara vez se siente como un trabajo para mí, y esa es la mejor parte.

Alguien me preguntó qué le diría a mi yo más joven. Inmediatamente pensé en que yo fuera a los Oscar, para mi primera película. Eso no sucede, pero puede. En cualquier momento de tu vida. No hay fecha de vencimiento en esta profesión.

Si te hace feliz y te hace sentir como la versión más verdadera de ti mismo, nunca puede estar mal. La gente siempre tendrá opiniones: tómalas con un grano de sal. Confía en tus instintos. Eso es lo que me lleva a través de cada decisión que tomo.

Habrá muchos obstáculos, pero los considera momentos para mejorar. Momentos para continuar la rutina.

El podcast «Awards Circuit» de Variety, presentado por Clayton Davis, Jazz Tangcay, Emily Longetta, Jenelle Riley y Michael Schneider, que también produce, es su fuente única para conversaciones animadas sobre lo mejor en cine y televisión. Cada episodio, «Circuito de premios» presenta entrevistas con los mejores talentos de cine y televisión y creativos, discusiones y debates sobre carreras de premios y titulares de la industria, y mucho más. Suscríbase a través de Apple Podcasts, Stitcher, Spotify o en cualquier lugar que descargue podcasts.