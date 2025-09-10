Hailee Steinfeld comparte noticias emocionantes antes del juego de Bills-Jets

El Bills de búfalo comenzó su temporada 2025 de la NFL con un thriller absoluto de una victoria sobre el Ravens de Baltimore el domingo por la noche de fútbol.

Mariscal de campo de los Bills Josh Allen Obtuvo el honor del jugador ofensivo de la semana de la AFC después de terminar con 394 yardas aéreas y dos touchdowns, junto con dos puntajes por tierra durante la victoria 41-40.

El reinante MVP de la liga ahora ha ganado el premio 16 veces en su carrera. Allen también superó al corredor del Salón de la Fama, Thurman Thomas, para la mayoría de los touchdowns de temporada regular (66) en la historia de la franquicia.

Al ver el increíble regreso del cuarto trimestre en el Highmark Stadium, la esposa de Allen, Hailee Steinfeld. Mientras que Steinfeld asistió a su mejor amiga Greer GustavsonLa boda el día anterior, regresó a Orchard Park para el enfrentamiento de la Semana 1.

Un video de los fanáticos mostró a la actriz nominada al Oscar Abrazando a la madre de Allen, Lavonne Allenen la suite del mariscal de campo después del juego.

Mientras Allen y los Bills dirigen su atención hacia su oponente de la Semana 2, el Jets de Nueva YorkSteinfeld hizo un anuncio emocionante, e incluye un guiño a Buffalo.

La esposa de Josh Allen, Hailee Steinfeld, lanzó oficialmente su propia tienda en línea

Steinfeld, de 28 años, ha asistido silenciosamente a casi todos los juegos de Bills, en casa y fuera, desde que comenzó a salir con Allen en 2023. Si bien nunca publica fotos en tiempo real del estadio en las redes sociales, Steinfeld encontró una forma diferente de compartir su estilo del día de juego con los fanáticos.

Después de que Steinfeld apareció numerosos de sus atuendos del día de juego de Bills favoritos En el número más reciente de su boletín, Beau Society, lanzó oficialmente una tienda en línea el viernes 10 de septiembre.

Un fanático comentó en las fotos de Billboard, «¡Tan orgulloso de lo lejos que has llegado y cada objetivo te has convertido en realidad! 🥰🥰🥰». Otra persona escribió: «¡Consíguenos algunos anuncios en Buffalo! 😍».

La tienda de la sociedad de Beau Incluye enlaces a sus hallazgos favoritos de moda y belleza, junto con una sección completa dedicada al «Día del Juego». La sección inspirada en búfalo presenta múltiples prendas de ropa azul y roja, que incluyen una bufanda, cárdigan y zapatillas de deporte. También hay un par de cortos de carga de Bills por temporada baja incluida en los artículos «más populares».

«En los días de juego, generalmente lo guardo en jeans, una camiseta y un sombrero. Esa es mi fórmula de favor; sin embargo, me divierto mucho inclinado a mi colección vintage (que se ha convertido en un verdadero tesoro en nuestro sótano), encontrando piezas especiales para sacar la celebración pura que es un domingo en Highmark Stadium», escribió en la sociedad de Beau.

Josh Allen espera que Hailee Steinfeld gane un Oscar este año

Mientras Allen busca traer a Buffalo su primer Trofeo Lombardi esta temporada, también le encantaría que Steinfeld traiga a casa un hardware nuevo. Recientemente protagonizó la película «Sinners», que se convirtió en la más taquilloso Película de terror original en la historia de la taquilla doméstica, y ya está obteniendo el zumbido de los Oscar.

The Hollywood ReporterLas predicciones de la temporada de premios tempranas nombran Steinfeld como un favorito para ganar una nominación a la mejor actriz de reparto por su papel de Mary Louise. Anteriormente obtuvo una nominación en la misma categoría a los 14 años por su trabajo en la película «True Grit».

Si la decisión fuera a Allen, el Premio de la Academia ya tendría su nombre grabado en él. Mientras habla con Analista de la NFL Kyle Brandt El mes pasado, Allen brotó por su éxito.

El Hollywood Reporter está prediciendo a Hailee Steinfeld como uno de los nominados de ‘Mejor actriz de apoyo’ en los Oscar el próximo año. pic.twitter.com/dsg0vxi6e5 – Lo mejor de Hailee Steinfeld (@archiveshailees) 29 de agosto de 2025

Cuando Brandt preguntó sobre la revisión del mariscal de campo de «Sinners», respondió, «A+».

En cuanto a por qué Allen le dio una calificación tan alta, «porque combina muchos aspectos diferentes de la vida. Mi esposa lo mata absolutamente. Y con suerte, la temporada de premios, la gente toma la decisión correcta».