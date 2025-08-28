Hail Mary Pictures Readies Opera World Drama ‘Maya Butterfly’

Una joven soprano que intenta mantener su pérdida auditiva en secreto antes de una actuación de maquillaje o rota se encuentra en el centro de «Maya Butterfly», el debut característico del cineasta irlandés Edwina Casey, una socia creativa del atuendo de producción de Dublín en rápido estado. Granjas Mary Fotografías. Casey lanzará el proyecto durante el mercado de financiación de Gap de Venecia, que tiene lugar del 29 al 31 de agosto.

La película sigue a Maya, la hija de padres sordos que nació milagrosamente con el don de la audición. Elegir la música como la vocación de su vida, ahora es una joven soprano que lucha por abrirse camino en el mundo hipercompetitivo de la ópera. Frente a la aguda presión para tener éxito, su audiencia comienza a fallarla, un hecho de que está desesperada por esconderse.

La película se desarrolla en el transcurso de una sola semana, ya que una producción de vanguardia de «Madame Butterfly» de Puccini está visitando la ópera de Maya, lo que brinda consigo una oportunidad para trabajar con la directora de renombre mundial e ícono feminista Jacqueline Rose, lo que el joven cantante cree que podría ser su última oportunidad para demostrar su valía.

A medida que se acerca la noche de apertura, Maya lucha por ocultar su creciente pérdida auditiva, y el director describe la tensión de la película como «un reloj de ticking, todo lo que lleva a un momento» que podría hacer o romper la carrera del cantante.

«Maya Butterfly» es producida por Richard Bolger y Conor Barry para Hail Mary Pictures, que recibió financiamiento de producción de Screen Ireland, junto con Paul Kennedy de Village Films con sede en Belfast. Samsa Film es el compañero de desarrollo de la colaboración, a través de Screen Irlanda y el Fondo de Desarrollo del Fondo de Cine del Luxemburgo para cineastas femeninas y no binarias. PIC se desarrolló en el curso corto de Torinofilmlab. La producción comenzará tanto en Irlanda como en Irlanda del Norte el próximo año.

«Maya Butterfly» se basa en las experiencias de Casey en el mundo de la ópera, donde trabajó como directora de escena antes de ingresar a la industria del cine. «Tenía muchas nociones preconcebidas sobre lo que era el mundo. No pensé que fuera para mí», dijo Variedad. «Y luego me encontré en este mundo, y fue fascinante para mí. Las habilidades de las personas que lo logran. Era un mundo totalmente contemporáneo, fascinante y vibrante».

Casey dijo que estaba «inspirada por la intensa presión que esos cantantes se pusieron, y lo que se necesita físicamente para ser una cantante a ese nivel», y agregó que con «Maya Butterfly», quiere contar una historia sobre «una joven que es ambiciosa y talentosa y no rehuir eso».

Contado completamente desde una perspectiva en primera persona, con la audiencia «Sigue[ing] [Maya’s] Viaje en el transcurso de la película «, según el director, la película será una» experiencia audiovisual «y un» espectáculo inmersivo audaz «que debe una deuda con la» Conversación «de Francis Ford Coppola, que Casey llamó una» referencia clave «en cómo» hizo que el héroe de la pieza «.

También citó la influencia de los hermanos Safdie, cuyas películas describió como «un viaje continuo». «Creo que eso es lo que realmente nos gustaría lograr con esta película», dijo.

Casey y su socio productor Richard Bolger establecieron sus imágenes de Shingle Mary de Hail Mary con sede en Dublín en 2018, haciendo un nombre con películas como «Here The Young Men» de 2020, protagonizada por Anya Taylor-Joy y «The Cellar», que se inclinó en SXSW y fue captado por Shudder.

Este ha sido un año de ruptura para el equipo joven, con el lanzamiento de «Hallow Road» de Babak Anvari, protagonizada por Rosamund Pike y Matthew Rhys, y Jim Jarmusch«El hermano hermano de la madre hermana», protagonizada por Cate Blanchett, Adam Driver, Vicky Krieps y Charlotte Rampling, se estrenará en competencia en el Festival de Cine de Venecia.

Casey, quien trabajó como directora de la segunda unidad en la película, describió la experiencia de trabajar bajo Jarmusch como «intimidante, pero realmente sorprendente». «Jim es un artista total. Estar en su órbita fue un momento increíble», dijo.

Con «Padre Madre Hermano Hermano» listo para un estreno mundial en la última noche del mercado de financiación de Gap Gap de Venecia, Casey, como el protagonista de «Maya Butterfly», estará en una carrera contra el tiempo en el Lido.

«Tendremos que hacer nuestras reuniones y luego cambiaremos frenéticamente», dijo.