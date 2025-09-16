Haifaa Al Mansour sobre el thriller saudita ‘no identificado’, que representa el sexismo

Cineasta saudita pionero Haifaa Al Mansour ha recorrido un largo camino desde que dirigió en secreto su drama de 2012 «Wadjda», que hizo olas como la primera película filmada en Saudi durante un momento en que el cine fue prohibido en el reino. Después de levantar la prohibición en 2017, su país también ha recorrido un largo camino.

Post «Wadjda», Al Mansour, que ahora divide su tiempo entre Los Ángeles y su país de origen, ha dirigido dos producciones de Hollywood: «Mary Shelley», protagonizada por Elle Fanning, y la comedia romántica «Nappily Ever After». También ha dirigido varios episodios de las principales series de televisión estadounidenses como «Fear the Walking Dead».

Al Mansour también ha realizado dos películas posteriores en Saudi. Primero, el drama de 2019 «el candidato perfecto», sobre una joven médica que maniobra a través de la sociedad dominada por los hombres para que se ejecute en las elecciones municipales. Y, más recientemente, su nueva película «No identificado«, Un thriller que gira en torno al descubrimiento del cuerpo sin vida de una adolescente en el desierto. Cuando nadie reclama el cuerpo, Noelle Al Saffan, una recién divorciada aficionada a la del crimen que recientemente perdió un hijo propio, se involucra obsesivamente.

«No identificado», que está totalmente financiado por Rotana Studios de Saudi, recién lanzado desde el Festival de Cine de Toronto y se lanzará en los EE. UU. A través de Sony Pictures Classics. Pero lo que es más importante para Al Mansour es cómo se reproducirá con el público saudita, como ella le dice Variedad abajo.

«No identificado» es la tercera imagen en una trilogía sobre mujeres que afirman sus derechos en la sociedad saudita. ¿Qué te atrajo a esta historia en particular y al género de thriller?

Creo que es hora en el Medio Oriente que evolucionemos más allá de hacer películas que sean principalmente políticas o sociales. Es una región caliente donde están sucediendo tantas cosas. Pero, cuando se trata del arte, creo que es importante contar historias que son entretenidas y divertidas, al tiempo que son muy actuales. En este caso, quería representar las complejidades de una cultura donde el sexismo y la violencia contra las mujeres son rampantes y donde el asesinato de una mujer realmente no importa. También quería retratar a las mujeres como personajes complejos, no solo los unidimensionales. Pero quería hacerlo divertido haciendo todo esto dentro de una película de género.

Háblame sobre la importancia de poner a las mujeres sauditas más complejas en la pantalla.

La verdad es que las mujeres en el Medio Oriente tienen mucha agencia y mucha SASS. Y se apresuran, a pesar de un sistema que siempre los margina. Así que quería mostrar lo que le sucede a una mujer cuando la ponen en un lugar de frustración; Cuando siente que no se lo escucha y que no importa y solo la empujan a un lado. Pero no siempre somos ángeles inocentes. Así que también quería mostrar a las mujeres sauditas que pueden ser moralmente defectuosas.

Ha sido interesante ver diferentes roles interpretados por mujeres en tu trilogía a lo largo de los años. «Wadjda» (2012) se trataba de una joven a la que no se le permitía andar en bicicleta. En «no identificadas», las mujeres conducen autos y la protagonista lleva una investigación policial a pesar de que se supone que no debe hacerlo. Por supuesto, hay un largo camino por recorrer, pero ¿diría que la vida para las mujeres en saudita ha mejorado?

Absolutamente. Ha cambiado mucho. En el momento de «Wadjda», el país estaba segregado. Como cineasta, no pude ir a las calles y filmar en medio de hombres porque el país no estaba listo para eso. Entonces, por supuesto, ha cambiado mucho. Especialmente en el lugar de trabajo. Vemos a Noelle tratando de convertirse en oficial de policía, porque el trabajo policial se ha abierto a las mujeres. Siento que Arabia Saudita está cambiando a un ritmo muy rápido e incluso saltando por delante de países como Egipto en términos de dar a las mujeres más libertades. Pero también creo que necesitamos empujar a la sociedad para abrir más y tratar a hombres y mujeres por igual. Todavía no estamos allí, no solo en Saudita sino en todo el Medio Oriente.

En la película, Noelle es un gran seguidor de una influenciadora saudita cuyos videos combinan tutoriales de maquillaje y reconstrucciones del crimen. ¿Se basa esto en algo real en la región, donde las redes sociales son tan generalizadas?

Sí, lo es. Como sabrán, está todo este género de contenido en el que los creadores discuten las verdaderas historias de crímenes al tiempo que aplica el maquillaje. Por supuesto, las redes sociales son enormes en saudita. Tengo hijos que están en Tiktok, y tengo que estar en Tiktok solo para asegurarme de que estén a salvo. Pero especialmente en el Medio Oriente, porque somos muy conservadores y hay muchas limitaciones sociales, las redes sociales pueden ser realmente positivas para unir a las personas en la sociedad.

Desde el punto de vista de la producción, ¿fue esta película difícil de financiar?

A diferencia de «wadjda» y «el candidato perfecto», que fueron coproducciones sauditas alemanas, «no identificado» está completamente financiado de Arabia Saudita, que es algo que creo que es muy importante para nosotros los artistas sauditas. Por supuesto, significa más presión para entregar. Pero gradualmente, la infraestructura, los talentos y la tripulación necesitaban construir una industria local están comenzando a estar allí. Y estoy realmente orgulloso de Arabia Saudita por alentar a los artistas y defenderlo.

¿Cuándo se reproducirá la película en Saudi?

Creo que lanzaremos en el mundo árabe del Festival de Cine del Mar Rojo en diciembre y luego saldremos en los cines. Estoy realmente emocionado de que el público saudita vea una película hecha por una mujer, protagonizada por una mujer que con suerte le va bien en la taquilla. Siento que muchas veces en el Medio Oriente, solo quieren invertir en estrellas masculinas y tipos de películas sesgadas masculinas que creen que van a tener éxito. Así que realmente espero que hagamos bien en demostrar que podemos, como mujeres, hacer películas y tener éxito.