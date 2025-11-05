Hagamos que el entrenamiento deportivo sea accesible para todos los niños







Las celebraciones continúan después del gran Copa Mundial Femenina ganar el domingo. Es alentador notar que las mujeres ya están mirando hacia el futuro, afirmando que esta victoria fue solo un comienzo y que su objetivo es dominar no solo en 50 overs sino en todos los formatos del juego.

Se habla mucho de cómo esta victoria actuará como trampolín para que más chicas participen en el juego. Uno de los grandes factores para hacer accesible el entrenamiento deportivo y atraer más mujeres a los campos de juego es la seguridad. Hacer que nuestro transporte público sea seguro para que las niñas puedan viajar solas a los maidans/piscinas/gimnasios/espacios abiertos y no necesiten ser acompañadas por la familia, una vez que tengan edad suficiente para viajar solas.

La seguridad es clave para nuestras niñas. A veces, es un desafío sólo llegar al recinto deportivo. El transporte público puede resultar inseguro por la noche o la carretera puede no estar bien iluminada; Puede haber uno o varios factores que puedan disuadir a las niñas de viajar al campo de entrenamiento.

Luego, las autoridades tienen que garantizar que las maidan sean seguras, al igual que los gimnasios y las canchas, especialmente si las niñas entrenan solas o en parejas. Necesitan sentir que el entorno en el que habitan es seguro y no se sienten en peligro durante el entrenamiento. La salud mental o el estado mental juega un papel importante en el deporte, y las chicas no darán su 100 por ciento si están tensas por lo que les rodea o por cómo harán el viaje de regreso a sus hogares.

Asegurar campos de entrenamientoviajar y quedarse también son seguros, ya que los atletas tienen que viajar al aire libre para entrenar y competir. Este es un aspecto fundamental de todo el ecosistema de creación de campeones. La inspiración, el dinero, la accesibilidad y el entrenamiento son parte del paquete, pero la seguridad es la capa base o fundamento no negociable de esa pirámide.





