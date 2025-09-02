VIVA – La temporada Europea World World 2025/2026 no solo está caliente debido a las acciones de los jugadores en el campo. El foco público también se centra en sus socios que a menudo roban la atención con encanto, carreras, a la historia única detrás de la historia de amor.

Leer también: Clasificación de la Premier League después de que Liverpool Devate Arsenal, Manchester City Fall



A Mierda (Esposas y novias) Solo esta temporada provino de diversos orígenes, que van desde modelos, personas influyentes, hasta abogados de derechos humanos. Se cree que su presencia se suma a su propio color y atracción en los soportes del estadio durante toda la temporada.

La siguiente es una serie de mejores jugadores Liga Premier de lo que se está hablando:

Leer también: ¡En curso! Live Live Live Live Streaming Big Match Premier League Liverpool vs Arsenal



1. Anita Vidovic – Amante Benjamin Sesko

Leer también: Arsenal Chelsea Kangkang en la parte superior de la clasificación después de Libas Fulham



Benjamin Sesko, un nuevo delantero del Manchester United, recibió el pleno apoyo de su novia, Anita Vidovic. Esta modelo eslovena a menudo se ve usando tu camiseta cuando está presente en el estadio. Su romance comenzó en 2022 y a menudo se compartió en las redes sociales. Datos interesantes, Anita es el hermano de Boris Vidovic, un reality show Love Island Star en Inglaterra.

2. Aaliyah Mohamed – una pareja Florian Wirtz

Florian Wirtz, el reclutamiento más caro del Liverpool esta temporada, nunca estuvo lejos de Aaliyah Mohamed o Aaliyah Closen. Es conocido como modelo y creador de contenido con más de 120 mil seguidores en Tiktok. Esta pareja tiene una tradición única: todos los sábados por la noche cocinan rutinariamente las papas hervidas con remolacha y rábanos picantes, hábitos que hacen que los fanáticos sean curiosos.

3. Leonita Lekaj – Istri Granit xhaka

El regreso de Granite Xhaka a la Premier League con Sunderland también trajo a su esposa, Leonita Lekaj. Casado desde 2017, esta pareja siempre ha tratado de mantener la vida familiar simple. Leonita, que ahora es madre de dos hijos, es conocido por apoyar la carrera del centrocampista suizo en cada partido importante.

4. Indira Ampiot – Amante Mathys Tel

Mathys Tel, el joven atacante Tottenham Hotspur, ahora está acompañado por Indira Ampiot, Miss Francia 2023. La mujer de Guadalupe incluso ha representado a su país en el evento Miss Universo 2024. Con más de 400 mil seguidores de Instagram, Indira está lista para agregar matices glamorosos en el Tottenham Hotspur Stadium esta temporada.

5. Occaghiir Aguilra – Couprustwir como

Jhon Arias, un nuevo jugador de Wolves de Colombia, tiene una relación con Yadid Alejandra Aguilar. No solo una pareja de futbolistas, Yadid es un abogado de derechos humanos que también administra activamente una cuenta de Instagram para su amado perro, Doky.

Recientemente, Yadid había compartido un mensaje de despedida emocional a Brasil después de la mudanza de Arias a Inglaterra.