‘Hacks’ que terminan con la temporada 5, dice Hannah Einbinder en Emmys

«Trucos» estrella Hannah Intherd confirmado en el Emmys La alfombra roja el domingo que la serie de comedia HBO Max concluirá con su quinta temporada. «Creo que se sentirá diferente», dijo Einbinder a E! Anfitrión Heather McMahan. «Vamos a empezar [filming] La próxima semana, y saber que es la última temporada es realmente agridulce. Pero creo que es correcto, ¿sabes? Creo que es bueno hacer algo tantas veces como debería hacerse. No superas tu bienvenida. Rielo y hazlo y reír y llorar «.

Cuando McMahan repitió la cita «Rip It» de regreso a Einbinder, la actriz de reparto en un nominado al Emmy de comedia dijo: «Puedes citarme sobre eso. Voy a estar en el registro de eso».

Los creadores del programa, Jen Statsky, Lucia Aniello y Paul W. Downs a menudo han dicho que vieron «hacks» como un espectáculo de cinco temporadas, pero HBO Max no ha confirmado oficialmente que la serie terminará después de la temporada 5, lo que se espera que debutará en 2026. En una entrevista con Variedad Después del final de la temporada 4, se les preguntó directamente a los showrunners Si se mantuvieran en ese plan mientras se dirigían a escribir la quinta temporada.

«Ahora estamos rompiendo la temporada 5, y tenemos que ver cuántos episodios nos llevará llegar a donde sabemos que vamos a ir», dijo Downs. «La escena final del episodio final ha estado en nuestras mentes desde 2015, y estamos emocionados de llegar allí. Pero eso puede tomar más episodios de los que podemos encajar en la temporada. Así que la verdad es que no sabemos».

Un portavoz de HBO no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.