‘Hacks’ Hannah Einbinder gana a Emmy por la actriz de apoyo en la comedia

La estrella de «Hacks» Hannah Einbinder ha ganado su primer Emmy, por una destacada actriz de reparto en una comedia en la ceremonia del domingo. Ella cerró su discurso con un grito a los Philadelphia Eagles, y el primer momento abiertamente político de la ceremonia, diciendo «Vete a los pájaros, a la mierda el hielo y al Palestina libre».

Einbinder interpreta a Ava Daniels en la serie HBO Max, una escritora de comedia cuya carrera está en una encrucijada cuando es contratada por la legendaria comediante Deborah Vance (interpretada por Jean Smart) para arreglar y modernizar su material. En la temporada 4 del programa, Deborah ha captado con éxito su sueño de organizar un presentador de un programa de entrevistas nocturno, y Einbinder ha diseñado su camino en el concierto de la escritora principal.

Einbinder venció a la ganadora del año pasado, Liza Colón-Zayas (como Tina Marrero en «The Bear») por la victoria, así como a los compañeros nominados Catherine O’Hara (como Patty Leigh en «The Studio») Kathryn Hahn (como Maya Mason en «The Studio»), como Ava Coleman en «Abbott Elementary»), Sheryl LeeL LeeL Leel Leel LeeL LEEL LEELLO) «Abbott Elementary») y Jessica Williams (como Gaby Evans en «encogerse»).

Einbinder también fue nominado en 2021, 2022 y 2024 en la actriz de reparto en una categoría de comedia. A principios de este año, ganó el Premio Critics Choice por apoyar a la actriz en una serie de comedia. También ha sido nominada tres veces en los Globos de Oro.

En 2021, integrado aterrizó en VariedadLos 10 cómics para observar la lista. Y el año pasado, encabezó el especial de HBO Max Standup «Hannah Einbinder: Everything Must Go», su primer especial de comedia televisada. Ella está lista para protagonizar la película «Sexo y muerte adolescente en Camp Miasma», con Gillian Anderson, de Mubi, el Plan B y la directora Jane Schoenbrun.

Nate Bargatze es el anfitrión de los 77º Premios Emmy, producidos por Jesse Collins Entertainment. El kudocast se emitió el domingo por la noche en CBS y transmitiendo en Paramount+.

Más por venir.