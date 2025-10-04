Hacker Comot 1 mil millones de datos de Salesforce

Yakarta, Viva – ¿Usa su empresa Salesforce? Es probable que el grupo hacker robe sus datos. O, al menos, quieren que pienses que sí.

Leer también: Bjorka vende 4.9 millones de clientes bancarios en Web Dark por decenas de millones, transacciones que usan cripto



El 3 de octubre de ayer, los investigadores de seguridad cibernética encontraron un sitio web en web oscuro quien busca chantajear a las víctimas de grandes violaciones de datos de Salesforce.

Recolectar TechCrunch a través de CompatibleSábado 4 de octubre de 2025, quien informó por primera vez las noticias, para hacker O los piratas informáticos afirman que alrededor de mil millones de datos de clientes han sido robados en las últimas semanas de compañías que usan Salesforce.

Leer también: ¡Desplegado! Desde 2020 jugando en la red oscura, pero es difícil de atrapar, este es el Bjorka ‘Gocek’.



Los datos incluyen los registros de clientes de cada compañía, que se almacena en una base de datos en la nube administrada por Salesforce, una compañía famosa por el software comercial basado en la nube.

Dark Web también incluye una serie de compañías que afirman haber sido víctimas de esta violación, incluidos FedEx, Toyota y Disney Hulu.

Leer también: Jason Emmanuel asombrado de Telkomsel



Algunas compañías, como Google y TransUnion Credit Reporting Companies, han confirmado que sus datos han sido robados recientemente en las violaciones de la fuerza de ventas, sin embargo, los datos no aparecieron en la web oscura para que se les pidiera rescate por razones desconocidas.

Parecen tratar de exprimir a Salesforce directamente. Amenazaron con liberar datos de clientes de la compañía si Salesforce no pagaba un rescate.

En respuesta, Salesforce emitió asesoramiento de seguridad en su sitio web titulado ‘Respuestas sostenibles a la amenaza de la ingeniería social’:

«Somos conscientes de los recientes esfuerzos de extorsión del actor de amenaza, que hemos investigado con expertos y autoridades externas. Nuestros hallazgos muestran que este esfuerzo está relacionado con incidentes pasados ​​o incidentes infundados, y seguimos comunicándonos con los clientes afectados para brindar apoyo.

En la actualidad, no hay indicios de que la plataforma Salesforce haya sido infiltrada, y esta actividad tampoco está relacionada con ninguna vulnerabilidad conocida en nuestra tecnología.

Entendemos lo preocupado por esta situación. Proteger el medio ambiente y los datos permanentes de los clientes es nuestra máxima prioridad, y nuestro equipo de seguridad está totalmente involucrado para proporcionar orientación y apoyo.

Mientras continuamos monitoreando la situación, instamos a los clientes a permanecer atentos a los esfuerzos de phishing e ingeniería social, que siguen siendo una táctica común para los perpetradores de delitos cibernéticos.«.