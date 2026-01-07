‘Hackeado’ se hizo después de que los cineastas fueran estafados con 20.000 dólares

La inspiración puede venir de los lugares más improbables. Para los cineastas Shane Brady y Emily Zercher, marido y mujer, sucedió mientras estaban en espera con el FBI.

Mientras compraban una casa durante la pandemia, la pareja fue estafada para que enviara un pago inicial a un hacker. Una vez notificados, inmediatamente tomaron medidas, aunque, como cuenta Zercher, querían ir. mucho más.

«Estábamos en espera con el departamento de fraude del FBI, que es algo que te dicen que hagas», dice. «Tienen música en espera que te volverá loco. Shane está en espera con el banco, y teníamos la dirección real del hacker y su nombre completo en el recibo de nuestra transferencia. Así que sabía quién era. Sabía su dirección. Como estuve en espera durante demasiado tiempo con esta terrible música, anuncié que tenía la dirección del hacker: iré allí yo mismo y lo cortaré con un machete. En retrospectiva, me di cuenta de que puede que no sea lo más inteligente, pero creó la semilla de venganza que fue plantada”.

El dúo puso a trabajar su creatividad y el resultado es “Hackeado: un doble significado de karma impulsado por la ira«, que recientemente concluyó un festival que incluyó proyecciones en FilmQuest, Celluloid Screams y Soho Horror Fest. La película, que sigue la difícil situación de la familia ficticia Rumble en una configuración basada en la realidad, es cinética, catártica y está llena de chistes internos ágiles y una energía contagiosa de «montemos un espectáculo» que surgió del desarrollo del proyecto.

«Descubrimos cuántas otras personas habían sido víctimas de robo de dinero», dice Brady. “Estoy seguro de que recibes esos mensajes de texto a diario que dicen: ‘Si no pagas este peaje ahora, te atraparemos’”.

«También aprendimos que cuando las personas piratean material de otras personas, nunca serán procesadas por ello porque es un delito sin huellas dactilares», añade Zercher. «Así que no sólo sucede todo el tiempo y todo el mundo está molesto por ello, sino que todos tienen las manos realmente atadas».

Además de un guión lleno de fantasías y sueños de impartir justicia ultravioleta, la realización de la película evoca la pérdida de control que enfrentó la pareja después del incidente. Brady, quien editó la película, dice que consideró cuidadosamente el flujo del largometraje.

“El montaje preliminar que les mostré a muchos de mis amigos duró una hora y 55 minutos”, dice. “En general, todos tenían una versión de la nota: ‘Esto parece una película de 90 minutos’. Así que, literalmente, puse un marcador de línea de tiempo en 90 y comencé a piratear. Sentí que la película comenzó a enriquecerse y volverse más… No me ofendo cuando hay una reseña de Letterboxd que la llama ‘La película de TikTok’. Es trepidante, es una locura, pero lo tomo como un cumplido por dos razones. La número uno es que el público objetivo es la generación más joven y aquellos que se ocupan de la tecnología. Además, al inclinarnos hacia este mundo de ritmo frenético, eso era con lo que Emily y yo estábamos lidiando. Nos sentimos locos. Nos sentimos locos. Y dondequiera que buscáramos ayuda o un cierre, era una broma. Luego haces una película que es una broma”.

S&R Films adquirió recientemente “Hacked” para su distribución, y la pareja está entusiasmada de que un público más amplio reciba la misma sacudida que en las proyecciones de festivales. En última instancia, Brady dice que la película le ha ayudado a procesar y superar el robo.

«He trabajado diligentemente en mi vida para aceptar el sufrimiento como un regalo», dice. “’En este momento, esto es muy malo, y lo que está sucediendo es muy malo, pero tal vez haya una razón para ello’. No quiero decir que nuestro futuro esté predeterminado o que nuestro destino esté escrito en las estrellas, pero tal vez el sufrimiento que pasamos esté destinado a permitirnos vincularnos con otras personas que han pasado por cosas similares. Quizás si nos matamos con el trabajo para hacer realidad esta película, ayudemos a alguien a quien le robaron su dinero y nunca lo recuperará. Ayudará a alguien a superar un día realmente horrible, y quiere hacer una película en la que pueda tener esa liberación y divertirse y no tomarse a sí mismo tan en serio”.

Mira el avance de “Hacked” a continuación.