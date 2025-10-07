Haciendo una escena, ¿el Dueto Jisoo de Blackpink con Zayn Malik?

VIVA – Las noticias emocionantes y sorprendentes provienen del mundo de la música internacional. Jisoo de Blackpink Parece listo para explorar más su carrera en solitario. A través de su última carga en las redes sociales, Jisoo compartió un misterioso teaser mostrando la figura de un hombre que está parado detrás de ella.

Aunque la cara del hombre no era claramente visible, muchos sospechaban que era Zayn Malikex miembro de One Direction. Entonces, ¿es cierto que Jisoo colaborará con Zayn Malik? Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En la foto teaser, Jisoo de Blackpink se ve elegante con una sensación oscura dramática, mientras que la silueta del hombre detrás de ella agrega una impresión misteriosa. Esta supuesta colaboración inmediatamente entusiasmó a los fanáticos en todo el mundo y llenó la columna de comentarios con alta especulación y entusiasmo.

Aunque no ha habido una confirmación oficial de YG Entertainment o el equipo de Zayn Malik, una fuente dijo que la presencia de Zayn en el concierto de Blackpink en Nueva York el 27 de julio no fue una coincidencia. En ese momento, Zayn fue visto asistiendo al concierto con su hija, Khai, e incluso subió una foto de la audiencia en su Instagram.

Muchos fanáticos ahora creen que esta reunión fue el comienzo de un proyecto de colaboración entre estas dos grandes estrellas. Si es cierto, esta será una muy esperada colaboración intercontinental, combinando la voz suave de Jisoo con las poderosas voces de Zayn Malik.

Mientras tanto, la propia Jisoo todavía está ocupada con la gira mundial de Blackpink titulada «Fecha límite», que ha tenido lugar desde julio en Seúl. Después de actuar en Londres a mediados de agosto, actualmente descansa antes de continuar su próximo concierto en Kaohsiung, Taiwán, el 18 de octubre.