Haciendo trampa, Jule no ha borrado fotos íntimas con Na Daehoon en Instagram

VIVA – No Julia Prastini o mejor conocido como llamada Navidad Es ahora uno de los temas más candentes en las redes sociales. Luego de que surgieran rumores de un presunto romance con la boxeadora Safrie Ramadhan, la vida personal de esta celebridad sigue estando en el punto de mira. Sin embargo, lo que confunde aún más al público es porque hasta ahora Jule no ha borrado sus fotos íntimas con su marido. no hay tiempoen su cuenta de Instagram.

En observación de VIVA, la última foto de Jule juntas veinte todavía es claramente visible en su carga del 2 de agosto de 2025, su cumpleaños. En la foto, Jule luce feliz con su marido. De hecho, todavía se pueden encontrar varios otros momentos dulces en su feed. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Sin embargo, es diferente de Daehoon. La cuenta de Instagram de Na Daehoon ahora está limpia de todas las fotos de él y Jule. El hombre de Corea del Sur solo dejó una subida con sus tres hijos, Junho, Jena y Eunho. Este sorprendente cambio hizo que muchos internautas sospecharan que su relación familiar estaba al borde del colapso.

De los objetivos de pareja al centro de atención

Antes de que surgiera este escándalo, la pareja Jule y Daehoon eran conocidos como íconos del amor transfronterizo armonioso entre Indonesia y Corea. Se casaron en 2021 tras someterse al proceso taaruf. A menudo se hace referencia a su relación como una inspiración porque son capaces de combinar dos culturas diferentes con amor y compromiso.

Sin embargo, esta armonía comenzó a ponerse en duda desde mediados de 2025. Los fanáticos comenzaron a darse cuenta de que los dos rara vez aparecían juntos en las redes sociales. De hecho, circuló la noticia de que ya no vivían en la misma casa.

El clímax se produjo cuando un vídeo de ocho segundos que mostraba una figura parecida a Jule con un hombre, presuntamente Safrie Ramadhan, se volvió viral en las redes sociales en octubre de 2025. En poco tiempo, el vídeo se convirtió en tendencia y causó un gran revuelo en el ciberespacio.

¿Tu relación con Safrie dura mucho tiempo?

Según varias publicaciones antiguas, resulta que la cercanía de Jule y Safrie no es nada nuevo. Desde 2022, se ha visto a Jule varias veces asistiendo a los combates de boxeo de Safrie en Yogyakarta. Incluso se cree que algunas publicaciones en su Instagram tienen horarios y subtítulos que se alinean con las actividades del boxeador, a pesar de que nunca etiquetaron las cuentas de los demás.