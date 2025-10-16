Haciendo realidad el programa prioritario del Presidente, el Ministro del Interior invita a los gobiernos regionales a tener éxito en el programa de los Tres Millones de Casas

Surabaya, EN VIVO – Ministro del Interior (Ministro del Interior) Muhammad Tito Karnavian invitó a los gobiernos regionales (Pemda) a trabajar juntos para que el programa sea un éxito. tres millones de hogares. Porque este programa es uno de los programas prioritarios promovidos por el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto.



El Ministro del Interior, Tito Karnavian, socializa el programa de vivienda KUR en Surabaya, Java Oriental

«Este es un programa superior, y él (el Presidente) quiere que sea un programa a favor de la gente, porque ve la realidad de que hay personas que no tienen casa», dijo el Ministro del Interior en la Socialización del Programa de Crédito Empresarial Popular (KUR) para Vivienda y Facilidades de Liquidez para el Financiamiento de la Vivienda (FLPP) en el salón de baile del Hotel Shangri-La, ciudad de Surabaya, Java Oriental (Jatim), el jueves (16/10/2025).

Explicó que el gobierno se toma en serio la solución del problema de vivienda que algunas personas aún no tienen. Por lo tanto, el Presidente asignó específicamente al Ministro de Vivienda y Zonas de Asentamiento (PKP), Maruarar Sirait, la construcción de tres millones de casas. La realización de este programa requiere la colaboración de ministerios/instituciones relacionadas.

Un esfuerzo para hacer realidad este programa, añadió el Ministro del Interior, es facilitar incentivos que incluyan KUR, FLPP y otros programas. En ese contexto, el Ministerio del Interior (Kemendagri) invita a los gobiernos regionales a apoyar este programa.

Mientras tanto, el Ministro del Interior, junto con el Ministro de PKP y el Ministro de Obras Públicas (PU), han emitido un Decreto Conjunto sobre la implementación de la exención de la Tasa de Adquisición de Terrenos y Derechos de Construcción (BPHTB) y la exención del Impuesto de Aprobación de Construcción (PBG) para comunidades de bajos ingresos (MBR).

Según el Ministro del Interior, esta política beneficiará a los jefes regionales. La razón es que si esta política se implementa bien, aumentará la popularidad de los jefes regionales y también puede ser un paso noble.

«Porque esto ayuda a las personas de bajos ingresos. ¿Queremos cobrar impuestos y gravámenes a las personas que no pueden permitírselo? Algo así», dijo.



El Ministro del Interior dijo que su partido, junto con el Ministro del PKP, había creado un sistema de licencias que facilitaba las cosas al público. El público puede aprovechar estos servicios en los Centros Comerciales de Servicios Públicos (MPP) en los distritos/ciudades.

«Bueno, podemos monitorear en tiempo real. Así que cada semana lo leemos continuamente. Y luego otorgaremos un premio». [salah satunya bagi Pemda yang paling banyak menerbitkan PBG bagi MBR] más tarde», dijo.